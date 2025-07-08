Вторник, 8 Июля 2025 14:54

АрмИнфо. Следователи изъяли из кабинета председателя Совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении" Нарека Карапетяна 37 документов. Об этом 8 июля в беседе с журналистами заявил сам Нарек Карапетян.

Комментируя сообщение Следственного комитета о проведении масштабных обысков в 51 организации, которые подозреваются в отмывании денег и уклонении от выплат налогов в особо крупном размере, глава Совета отметил, что власти хотят начать запланированный процесс. Не найдя ничего существенного, прибегают к массовым давлениям. "Однако надо признать, что в Армении больше никто не боится ни задержаний, ни арестов. Сколько хотят пусть арестовывают, для Армении сегодня большая честь быть за той стороной решетки. Очень важно, чтобы каждый гражданин мог пойти не по волне, а против волны, чтобы потом жить с высоко поднятой головой", - сказал Нарек Карапетян.

Отвечая на вопрос о том, что нашли у него дома, глава Совета отметил, что забрали 2 шапки, которые, по всей видимости, являются очень важным доказательством для предъявления обвинения. Нарек Карапетян подчеркнул, что пока не в курсе того, в каких еще структурах Группы компаний "Ташир" идут обыски. Он выразил сомнение в том, что речь идет о 51 компании. По всей видимости, большая их часть не имеет отношения к ГК "Ташир".

Нарек Карапетян увидел прямую связь многочисленного митинга в поддержку Самвела Карапетяна с нынешними действиями властей. По его словам, если бы митинг не был столь многочисленным, возможно, что такого давления не было бы.

Напомним, что президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан 18-го июня ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министр Никола Пашиняна, а потом по его предложению в повестку НС был внесен законопроект, (сегодня принятый парламентом в первом чтении), которым закладывается основа для национализации ЗАО "Электрические сети Армении" (входит в ГК "Ташир"). Вскоре после задержания Карапетяна Комиссия по регулированию общественных услуг в спешном порядке собралась и оштрафовала "Электросети" на сумму в 10 млн. драмов - за зафиксированные технические и торговые нарушения. Одновременно Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении провел проверки в 30 пунктах кафе ООО "Пицца Ташир", "на основе соответствующего обращения". В некоторых из них были <выявлены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм, установленных правовыми актами", и приостановлена производственная деятельность.