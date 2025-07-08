Вторник, 8 Июля 2025 14:41

АрмИнфо. Армения официально присоединилась к государствам-участникам Программы ООН по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает офис ООН в Армении.

В армянском офисе ООН подчеркнули, что соответствующий документ Армения подписала 3 июля. "3 июля Армения официально подписала соглашение и стала государством-участником Программы ООН по борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении Всемирной организации.

Трехдневные консультации были сосредоточены на внедрении систем предварительной информации о пассажирах (API) и записи регистрации пассажиров (PNR), которые способствуют расширению национального потенциала для улучшения использования международных баз данных для идентификации, обнаружения и перехвата известных и подозреваемых террористов и преступников.

Консультации прошли под эгидой армянского офиса Международной организации по миграции (МОМ) в рамках финансируемого Соединенным Королевством проекта "Укрепление потенциала армянских властей в области безопасности границ и предупреждения преступности".

"В период обострения геополитической напряженности и растущих рисков безопасности, повышение способности Армении собирать, обрабатывать и анализировать данные о пассажирах не только своевременно - это жизненно важно. Проактивный подход Армении к развитию своей архитектуры безопасности границ будет способствовать региональной стабильности, глобальной безопасности и защите ее граждан и посетителей. Растущее число пересечений границы в Армении свидетельствует о том, что внедрение систем API/PNR является очень своевременным и критически важным", - заявила глава офиса МОМ в Армении Илона Тер-Минасян.