Вторник, 8 Июля 2025 14:35

АрмИнфо. К каждой политической силы могут быть свои сверзадачи, которые могут отличаться. Об этом 8 июля журналистам заявил вице-спикер НС Рубен Рубинян, комментируя вопрос с предъявленными обвинениями в адрес представителей движения "Священная борьба" в терроризме и попытке захвата власти.

"Представьте себе, что было бы, если бы мы, например, во имя наших сверхзадач приняли решение устранить оппозицию? Сами понимаете, что ничего хорошего от подобного шага ожидать не стоит, потому что это дорога, которая ведет в хаос. Некоторые люди заявляют о том, что против насилия, но ставят перед собой сверхзадачу. Все это неправильный посул. Нельзя оправдывать насилие во имя каких-то целей, в противном случае это означало бы оправдание того же насилия", - отметил вице-спикер.

Он в качестве примера привел запись с участием лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Баграта Галстаняна, на котором ставится вопрос об убийстве двух человек. "Они говорят, что якобы запись смонтирована, а оппозиция - о том, что это заявление вырвано из текста. Но скажите мне, как можно вырвать из текста слова об убийстве двух человек", - сказал вице-спикер НС.

Напомним, архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следком сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в "подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти". Комментируя сообщение Следственного комитета, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы "сорвали "криминально-олигархически-клерикальный" план захвата власти в стране".