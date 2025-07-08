Вторник, 8 Июля 2025 14:10

АрмИнфо. Высший судебный совет (ВСС) Армении вынес выговор судье ереванского суда общей юрисдикции Масису Мелконяну.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте ВСС, к привлечению судьи к дисциплинарной ответственности обратилась Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам общего собрания судей Армении.

Меж тем, как пишут СМИ, дисциплинарное взыскание, наложенное на Мелконяна, связано с тем, что он не проинформировал обвиняемого во время допроса о его праве на молчание и не предупредил его о возможной уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Заметим, что адвокаты характеризуют Мелконяна как судью с самым низким рейтингом.

Напомним, что именно он вынес решение об аресте архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэля Аджапахяна. 3 июля 2025 года адвокаты архиепископа Микаэла Аджапахяна подали в Апелляционный суд жалобу о специальном пересмотре против решения судьи первой инстанции Масиса Мелконяна о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было вынесено 28 июня 2025 года. Более того, он рассматривал апелляционную жалобу на меру пресечения арестованного в Ереване российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна.