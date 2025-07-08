Вторник, 8 Июля 2025 13:48

АрмИнфо. Война переместилась в Армению, но другими методами. Турция и Азербайджан вошли в армянский парламент, в Первопрестольный Святой Эчмиадзин и в стратегически важные электрические сети. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян.

По его словам, используются все подлые методы, чтобы превратить Армению в туранский коридор. Под прицелом армянская идентичность, государственность и церковь. "В конце концов, они доберутся до российской 102-й военной базы, расположенной в Гюмри. В самом конце они повторят арцахскую модель. Отличие войны в Армении от ирано-израильской и украинской войн в том, что она ведется через 5-ю колонну, изнутри. Вот почему мы не видим или пока не видим ракет или БПЛА в Ереване или в других городах. Вместо этого мы видим внутренний терроризм: незаконные аресты, обыски, захваты, информационные атаки... Никол - инструмент внешних сил, чтобы открыть второй фронт против России. Они не смогли сделать это через Грузию, они делают это через Армению", - отметил Теванян.

"Если все политические силы страны и общество не поймут, что Армения стала театром военных действий и обществу нужно обеспечить широкое единение для сопротивления, если часть оппозиции продолжит заниматься мелкой клеветой и вести мелкую внутреннюю борьбу, другая часть не одумается, а третья часть не осознает серьезности момента, то все закончится очень плохо. Помимо того, чтобы помнить о грузинской модели, необходимо помнить, что есть положительный опыт Иванишвили, но есть и отрицательный опыт Бадри Патаркацишвили. Последует ли Армения модели Иванишвили или Патаркацишвили? Вот в чем проблема", - отметил политик.