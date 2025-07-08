Вторник, 8 Июля 2025 13:44

АрмИнфо. Правоохранительным органам Армении отдан публичный приказ об атаке на Армянскую Апостольскую Церковь. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ерем Саркисян.

Ранее сегодня на своей странице в Facebook премьер- министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что выявлено самое главное: полное отсутствие связи и взаимоотношений между Ктриджем Нерсисяном (Католикос всех армян - ред), Вазгеном Галстаняном (архиепископ Баграт Галстанян - ред.), Геворгом Аджапахяном (архиепископ Микаэл Аджапахян - ред.) и некоторыми другими с Иисусом Христом и его учением. "Дом Иисуса Христа, место сошествия Единородного Сына, занят антихристовой, догматической, антинациональной, антигосударственной группой и должен быть освобожден. Я буду руководствоваться этим освобождением", - написал глава армянского правительства.

По словам адвоката, их цель - уничтожить столп армянской веры -Армянскую церковь. Очевидно, продолжил адвокат, что теперь после получения приказа правоохранители разработают сфабрикованное основание для проведения обыска в Первопрестольном Эчмиадзине. "Эти явления - явное свержение конституционного строя на самом высоком уровне, которому вместо предотвращения сотрудников правоохранительных органов подстрекают к незаконным уголовным преследованиям. Конечно, я все еще надеюсь, что для армянских сотрудников правоохранительных органов, крещенных в Армянской церкви, Армянская церковь также является святой и они не останутся в истории как осквернители этой святыни. Чтобы потом, когда-нибудь в учебниках не написали, что даже враги других конфессий, которые иногда завоевывали Армению, не входили со своими войсками в Первопрестольный Эчмиадзин, а армянские сотрудники правоохранительных органов это сделали", - написал адвокат.