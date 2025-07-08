Вторник, 8 Июля 2025 13:36

АрмИнфо. Депутаты швейцарского парламента Эрих Фонтобель и Лукас Рейман, а также президент организации "Международная христианская солидарность" (CSI) Джон Айбнер и экс-министр иностранных дел Вардан Осканян прибыли в Вашингтон, чтобы представить швейцарскую мирную инициативу по Арцаху и способствовать более активному участию США в установлении справедливости и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.

Отметим, что сегодня на Капитолийской холме пройдет брифинг указанных лиц с целью повысить осведомленность американских политиков по части реализации права армян Арцаха на возвращение в свои дома.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян ранее заявлял, что этот форум на Капитолийском холме поднимает международное сотрудничество в вопросе права на возвращение армян в Арцах на новый уровень. "Мы высоко ценим принципиальное лидерство Швейцарии и искренне благодарны CSI за поддержку этой инициативы>, - заявил он.

Как напомнил в этой связи Осканян на своей странице в Фейсбук, в марте 2025 года парламент Швейцарии принял историческую резолюцию, обязывающую Федеральный совет организовать международную мирную конференцию по Арцаху.

"Целью конференции является инициирование прямого диалога под международным контролем между властями Азербайджана и представителями насильственно перемещенного армянского населения Нагорного Карабаха, направленного на переговоры о добровольном, коллективном и достойном возвращении", - пояснил бывший глава МИД.

В связи с предстоящей конференцией Осканян сообщил, что 7 июля делегация посетила Государственный департамент США, где встретилась с заместителями помощника госсекретаря Джейком Макги и Моникой Агер Якобсен. "В центре обсуждений были права насильственно перемещенных армян Арцаха, а также события, происходящие на Южном Кавказе и в более широком регионе", - отметил экс-глава МИД.

По словам Осканяна, делегация продолжит встречи с членами Конгресса, правозащитными организациями и аналитическими центрами в Вашингтоне с целью оказания поддержки швейцарской инициативе и сохранения в международной повестке продолжающийся кризис насильственно перемещенного населения Арцаха.

Швейцарская мирная инициатива была официально принята парламентом Швейцарии в начале этого года. Она поручает Федеральному совету Швейцарии созвать в течение года международный мирный форум, направленный на содействие переговорам - под международным контролем или с участием глобально значимых субъектов - о безопасном и добровольном возвращении исторически проживающего армянского населения в Нагорный Карабах.

Для поддержки реализации этого мандата 26 мая 2025 года в Берне был сформирован межпартийный парламентский комитет в составе 19 швейцарских парламентариев. Этот комитет уполномочен продвигать необходимые международные механизмы для выполнения задач юридически обязательного решения швейцарского парламента. Заявление Великобритании дополняет растущий хор международных голосов, призывающих к прочным и инклюзивным решениям давнего кризиса в Нагорном Карабахе.