Вторник, 8 Июля 2025 11:53

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении расследуются уголовные дела, возбужденные по фактам хищения путем мошенничества в особо крупных размерах, отмывания денег в особо крупных размерах, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как передает пресс-служба СК, расследуются факты представления ложных данных лицами, фактически руководившими деятельностью ряда компаний.

В ходе предварительного расследования уголовного дела были вынесены постановления о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 11 лиц, из которых в отношении 5 избрана мера пресечения в виде ареста. Еще в отношении 1 лица применена подписка о невыезде, 1 - постановление об аресте для доставки в суд, в отношении 4 лиц объявлен розыск.

Сформированная в рамках уголовного производства следственная группа проводит одновременные обыски в общей сложности по 51 адресу, представляющему интерес для следствия.