Вторник, 8 Июля 2025 11:33

АрмИнфо. На внеочередном заседании Национального Собрания РА 8 июля продолжилось обсуждение ходатайства генерального прокурора РА Анны Вардапетян о даче согласия парламентом на лишение депутата НС Артура Саркисяна депутатской неприкосновенности в целях последующего привлечения его к уголовной ответственности.

Днем ранее генпрокурор, представляя ходатайство в парламенте страны, отмечала, что 18 марта следственными органами было получено сообщение о том, что Вазген Галстанян, Артур Саркисян, Мовсес Шарбатян, Айк Шахназарян, Тигран Топалян, Игорь Саркисян и другие лица готовились совершить акт терроризма и захватить власть в период с июля 2024 года по 14 марта 2025 года. На основании представленных материалов 18 марта 2025 в Следствененгм комитете РА было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 43-308 и части 1 статьи 43-419 Уголовного кодекса РА.

Выступая 8 июля с парламентской трибуны, Артур Саркисян отметил, что в демократических странах много случае, когда генпрокурор приходит в парламенте, осознавая, что у него нет гарантий на удовлетворение ходатайства о лишении депутата неприкосновенности. Но армянский народ оказался в беспрецедентном бастионе демократии, конкретнее - бастионе диктатуры, где все заранее решеное, записано, утверждено. По его словам, власти не уважают даже презумпцию невиновности и обвиняют его в терроризме. Он отметил, что даже из "монтированных, измененных" записей понятно, что они планировали устранить власть не запрещенными методами.

Депутат отметил, что с мая прошлого года, когда страну охватило общенародное протестное движение "Священная борьба", во властных структурах проснулся страх. Результатом этого страха за свое будущее стали уголовные дела, аресты, сфальсифицированные обвинения. На этот раз, отметил парламентарий, власти прождали больше обычного, но содержание их правления от этого не изменилось. "Буквально со следующего дня после досрочных парламентских выборов 2021 года я стал одним из тех, в отношении которого было возбуждено незаконное уголовное дело, а судьи меня арестовали. Я не испугался, наоборот, стал более решительным в своей правоте, в результате чего был освобожден и продолжил борьбу", - сказал депутат, добавив, что сегодня та же группа решила снова его арестовать, чтобы изолировать от народа, друзей, родных и близких. "Вы всю свою жизнь будете помнить, сколько несчастий вы принесли этому народу. Я боролся и буду бороться, и знайте, вы уйдете, о вас забудут и никогда больше помнить не будут", - сказал Саркисян, обращаясь к парламентскому большинству.

После этого выступления ситуация в зале заседаний НС в очередной раз резко обострилась: представители правящей фракции и оппозиции вышли в коридор, где продолжили выяснять отношения.

По словам депутата НС от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян, после выступления Саркисяна произошла потасовка с участием депутатов НС от правящей фракции "Гражданский договор", в которую оказались вовлеченными и помощники депутатов от партии власти.

Вице-спикер НС Рубен Рубинян вынужден был объявить перерыв.