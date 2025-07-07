Понедельник, 7 Июля 2025 21:26

АрмИнфо. Адвокат главы Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна Ара Зограбян уверен, что действиями следственных органов, прокуратуры и суда по атаке на Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ) руководит сам премьер-министр Никол Пашинян. Соответствующую позицию он выразил в своей публикации на странице в Фейсбук, касаясь того, почему армянские власти хотя провести обыски в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

"У меня нет сомнений, что действиями следственных органов, прокуратуры и суда руководит сам премьер-министр Никол Пашинян.

Как мы узнали сегодня из публичного поста Никола Пашиняна, в Первопрестольном святом Эчмиадзине готовится обыск. "Главный следователь" "поручил" обыскать то место, куда мы, христиане, входим с благоговением", - отметил адвокат.

При этом он констатировал, что как правило, при обыске следователь приходит неожиданно, чтобы не были вдруг скрыты предметы или материалы, представляющие интерес для следствия. В этом ключе Зограбян заметил, что в этом случае об этом объявляется заранее.

"Возникает вопрос, зачем? Я вижу 2 причины. Первая: "главному следователю" нужно осквернить Первопрестольный Эчмиадзин беспрецедентным действием, или вторая - что- то нужно сфабриковать (могут быть оба варианта).

И он бросает эту идею публично, чтобы проверить настроение общественности. Защитят ли они Первопрестольный Эчмиадзин от него или нет? Все красные линии давно проведены", - уверен адвокат.

Зограбян подчеркнул, что представители этой власти во главе с Николом Пашиняном свергли конституционный строй, в том числе и тем, что фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и баланс законодательной, исполнительной и судебной властей.

Он заметил, что этому есть множество свидетельств. "Последний свежий пример - Национальное Собрание 03.07.2025 г. приняло завление, в которой, в частности, "Решительно осуждает попытку террористического акта против суверенитета, конституционного строя и законных властей Республики Армения, выявленную правоохранительными органами Республики Армения в июне 2025 г."

Как видите, Национальное Собрание, грубо нарушив нормы Конституции, устанавливающие принципы презумпции невиновности и осуществления правосудия только судом, уже зафиксировало и осудило совершение преступления.

Христиане, являющиеся чадами Армянской Апостольской Святой Церкви, хорошо понимают, что эти гнусные действия против Первопрестольной принесут великое несчастье нашему народу", - заключил Зограбян.

Напомним, что 27 июня силовики с целью арестовать главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапахяна проникли на территорию резиденции Католикоса в Первопрестольном Эчмиадзине. Данные действия правоохранителей вызвали широкий общественный резонанс. Сегодня в армянских СМИ началась тиражироваться информация, что сегодня либо завтра, силовики предпримут еще одну атаку на Армянскую Апостольскую Церковь.