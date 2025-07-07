Понедельник, 7 Июля 2025 17:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Арагацотнской области:

11 : 00-17 : 00 частично город Талин; села Шгаршик, Иринд, Ехник, Воскетас, Кармрашен и Акунк;

в Араратской области:

10:00-11:00 село Покр Веди; частично село Нор Кянк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично село Геганист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично села Ерасх, Таперакан, Урцадзор, Даштакар, Шагап, Лусарат, Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Араксаван, Овташен;

10։00-14։30 частично село Ншаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-16։00 частично села Айгаван, Авшар, Арарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Хачик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-13։00 частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни; ООО “Арарат Ласа”, “Акналич”, ‘Газ Груп”, “Пробизнес’, “Битерм Ривер”, “МЛ Майнинг”, “ЛТЭ Микаэль”, ЗАО “Арико Гор”, птицефабрика “Арзни”, собственники ‘Гор Григорян”, “Офелия Мовсисян”, “Р. Товмасян”, “Тагуш Курзинян”, “Армен Карапанян”, “Баблоян”, ‘С. Мартиросян”, “Ф. Казарян”, Ч/П ‘К. Погосян”, , кварталы “Арзни 2, 5”;

10:00-16։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 40 села Зовуни, садоводческая компания “Арагил”;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։50 села Гегамасар, Авазан, Арпунк, Покр масрик, Норакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Шикаварс”, станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком’;

11:00-16:30 частично населенный пункт Вардадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-14:00 квартал “Дзахапня” в городе Степанаван; село Бовадзор;

13:00-14:00 частично улицы Прошяна, Ханджяна, Матросова, Еритасардакан, Аревелян, Мегапарти, Раффи, Нжде, Сурб Ншана, Миллион, Сос Саргсяна, Саят-Нова, Спарапета, Хорурднери, М. Горького, Нансена, Чаренца, Гукасяна, Туманяна, Дуряна, Баграмяна, Арутюняна, Абовяна в городе Степанаван; частично села Вардаблур, Гаргар; села Урасар, Катнахбюр, Урут, Свердлов, Леджан.

в Тавушской области:

11:00-14:00 села Киранц, Цахкаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00֊15։00 село Верин Гош и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-15։00 кварталы ‘Абовян”, “Ереванян”, “Карагезян”, “Тавризян”, ЗАО “Иджевани БК” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Мясникян, Усанохакан, квартал ‘Тахта”, Тбилисское шоссе в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.