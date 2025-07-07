Понедельник, 7 Июля 2025 16:40

АрмИнфо. Пресс-секретарь председателя Следственного комитета (СК) Армении отреагировала на заявления адвоката обвиняемого по делу движения <Священная борьба> архиепископа Баграта Галстаняна - Ованнеса Худояна о том, что Следком <сфальсифицировал записи> и что <мысль о казни (расстрела) вырвана из контекста>.

<После обнародования фактов, свидетельствующих о том, что лидеры и участники движения под названием <Священная борьба> готовились к терроризму и захвату власти, в том числе соответствующих частей записей, полученных в установленном законом порядке, отдельные участники процесса вместо реализации своих прав, предусмотренных Уголовно- процессуальным кодексом РА в рамках уголовного судопроизводства, продолжают практику распространения дезинформации на общедоступных информационных платформах, тем самым явно пытаясь повлиять на общественные настроения или мнение>, - написала Авдалян в Facebook-е.

В частности, по ее словам, Ованнес Худоян сегодня опубликовал заявление о своих новых <планах> по подаче гражданских исков в суд, в котором, среди прочего, в очередной раз заявил, что <уже доказано, что Следственный комитет сфальсифицировал записи> и <идея казнить преступников смертной казнью вырвана из контекста>. <При этом адвокат озвучивает цитируемые мысли, в принципе не обращая внимания на разъяснения, однозначно отрицающие факт фальсификации записей>, - отметила она.

Как считает представитель СК, вынесение подобного заявления в открытый доступ и постоянное повторение односторонних суждений о том, что Следственный комитет якобы сфальсифицировал доказательства, записи, свидетельствует о том, что ему нечего сказать о содержании записей не только общественности, но и следователю.

<В то же время мы уверены, что адвокат, убежденный в фальсификации доказательств, должен был нести ответственность и вместо тщетных попыток безответственно предъявлять такие обвинения представителям общественности, должен был подать заявление о преступлении, предполагая его правовые последствия>, - указала Авдалян.

По ее мнению, <распространяя ложную информацию>, Ованес Худоян имеет скрытую цель втянуть Следственный комитет в поле, которое заведомо перейдет в диалог вне судебных процедур, тем самым преследуя цель принижения уникальной и незаменимой массы доказательств, полученных в ходе уголовного судопроизводства, которая была получена исключительно законом в рамках установленных надлежащих правовых процедур.

<Однако, уважая решение адвоката защищаться от уголовного обвинения гражданскими способами, еще раз разъясняем, что доказательства, полученные в ходе уголовного судопроизводства, исследуются в установленном законом процессуальном порядке, и высказывания в социальных сетях об умалении их доказательственного значения никак не могут повлиять на значение этих доказательств в уголовном судопроизводстве. Более того, участники судебного процесса и общественность будут иметь возможность на последующих стадиях судебного разбирательства, в том числе в ходе публичных слушаний, не только ознакомиться с полными выдержками из записей, но и с другими фактическими данными, подтверждающими инкриминируемые деяния>, - заключила он.

Напомним, что 25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. В планировании, по утверждению СК, участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот.

После ареста архиепископа многие эксперты заявили, что запись может быть смонтирована или создана с применением ИИ. Защита архиепископа заявила, что запись вырвана из контекста и потребовала опубликовать записи полностью, без монтажа

Несмотря на это в интервью ОТВ глава СК Артур Погосян заявил, что нельзя ставить под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей, поскольку <общественность должна доверять государственным органам>, поскольку госорган не мог и не способен получать и публиковать такие записи с использованием искусственного интеллекта. <Насколько мне известно, они даже в суде не отрицали подлинность этих записей>, - сказал Артур Погосян (между тем ранее Баграт Галстанян опроверг слухи о том, что он якобы подтвердил в суде подлинность фигурирующих в сети аудиозаписей - ред.). Что касается того, что запись попросту смонтирована, то по словам главы СК, полная версия записей находится в соответствующих томах уголовного производства, и участники процесса будут иметь возможность ознакомиться с ними.

Отметим, что речь идет об отрывке, в котором прозвучали следующие слова: "Двоих расстреливаешь, еще 15 сажаешь - и все, исчезают. Семье компенсация - и они довольны". Представители власти в своих заявлениях в последние дни постоянно апеллируют к упомянутому фрагменту, выдавая его в качестве подтверждения "террористических намерений" архиепископа.