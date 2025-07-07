Понедельник, 7 Июля 2025 16:19

АрмИнфо. Американская известная звукозаписывающая компания Prima Classic приступит к работе с армянскими молодыми музыкантами, помогая им в записи и выпуске цифровых синглов, мини-альбомов (EP) и альбомов с последующей публикацией на крупных международных стриминговых площадках. Реализовать подобную инициативу, которая именуется «Начинающие музыканты» стало возможным благодаря сотрудничеству компании с благотворительным фондом Primavera и международной онлайн площадки Armenopole.

В ходе пресс-конференции состоявшейся 3 июля с участием сооснователя и гендиректора Prima Classic Эдгардо Вертанесяна, сооснователя фонда Primavera Елены Яковлевой и руководителя программ Национальной филармонии Марине Алавердян, было заявлено, что для 4 музыкантов, которые были выбраны среди 16 участников программы, будут обеспечены все необходимые условия в соответствии с международными стандартами для звукозаписи, постпродакшна, выпуска и продвижения. Их музыка будет распространяться через Spotify, Apple Music, YouTube и более чем 80 международных платформ.

«Это очень талантливые музыканты, что свидетельствует об эффективности нашей образовательной программы. Немаловажную роль играют также семья и воспитание. У этих ребят есть все шансы построить успешную карьеру и выйти на большие сцены», - сказал Вертанесян

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, он отметил, что в планах компании нет открытия представительства Prima Classic в Армении, однако программа будет иметь продолжительный характер. «Ежегодно Prima Classic будет поддерживать молодых талантливых музыкантов из Армении», - сказал глава Prima Classic.

Елена Яковлева, в свою очередь, выразила надежду, эта программа вдохновит молодых музыкантов на дальнейшее развитие и популяризацию своего исполнительского искусства. «Мы делаем все возможное, чтобы армянская музыка стала доступной для мировой аудитории, раскрывая их мастерство на всех известных им международных площадках», - отметила она.

Отметим, что Prima Classic — независимый звукозаписывающий лейбл, основанный сопрано Мариной Ребекой и звукоинженером Эдгардо Вертанесяном. Офисы компании расположены в Европе и США. Лейбл специализируется на опере, инструментальной и лирической музыке, уделяя внимание каждой детали — от репертуара до качества звука, оформления и мировой дистрибуции.

Эдгардо Вертанесян лично контролирует аудиопродакшн. В его портфолио более 100 классических альбомов, и сотрудничество с артистами мирового уровня — от Мадонны и Rihanna до Эминема, Jay‑Z.