Понедельник, 7 Июля 2025 16:15

АрмИнфо. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян принял посла Швеции в стране Патрика Свенссона в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армени, секретарь Совбеза подчеркнул вклад посла в развитие как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества Армения-Швеция. Григорян поблагодарил Свенссона за плодотворную работу, направленную на развитие сотрудничества между Арменией и Швецией, поздравил его с награждением медалью почета МИД Республики и пожелал ему новых профессиональных успехов.

Свенссон, в свою очередь, поблагодарил армянскую сторону за оказанную армянской стороной поддержку в ходе дипломатической миссии и с удовлетворением отметил расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества Армения-Швеция. Свенссон выразил уверенность, что двусторонние отношения имеют большой потенциал для развития. В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.