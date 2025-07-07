Понедельник, 7 Июля 2025 16:00

АрмИнфо. 7 июля вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян принял Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в Республике Армения Патрика Свенссона, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.

Как передает пресс-служба НС, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся тесного сотрудничества между Арменией и Швецией, а также углубления межпарламентских связей.

Рубен Рубинян высоко оценил личный вклад и усилия посла Свенссона в развитии сотрудничества парламентов двух стран.