|Адвокат: "Главный следователь" "поручил" обыскать то место, куда мы, христиане, входим с благоговением
|Адвокат: Любое новое действие силовиков в Первопрестольном Эчмиадзине будет "умышленным посягательством"
|Сейрана Оганяна лишили депутатской неприкосновенности
|Армянские борцы вернулись с медалями с чемпионата Европы по вольной борьбе, прошедшего в Италии
|Депутаты НС Армении от правящей фракции удовлетворили ходатайство генпрокурора об уголовном преследовании в отношении Арцвика Минасяна
|Плановые отключения электроэнергии 8 июля
|В Армении пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет
|Глава МИД: Армения решила расширить, увеличить свое участие в ШОС
|Пресс-секретарь СК РА отреагировала на утверждение адвоката Галстаняна о том, что опубликованная запись фальсифицирована и вырвана из контекста
|Американский лейбл Prima Classic поможет армянским талантам выйти на международную сцену
|Секретарь Совбеза Армении попрощался с послом Швеции
|Саакашвили: Пашинян официально выбрал путь членства в ЕС
|Посол Швеции завершает свою миссию в Армении
|Генпрокурор представила ходатайство об уголовном преследовании в отношении депутата Национального Собрания
|Фонд "Гегард": Государства, поддерживающие незаконные требования Алиева к Армении, являются соучастниками будущих агрессий Баку
|Кремль: Москва и Баку должны оставаться партнерами и союзниками
|Оппозиционер: Правящая сила концентрирует ресурсы на внутренней политике, игнорируя внешние вызовы
|Площадь Азнавура обретет голос: 18 июля в Ереване состоится официальная церемония открытия памятника великому Шансонье
|СК РА: Предварительное следствие по делу <сюникского привета> завершено
|В Армении предлагают внедрить институт расширенной ответственности производителя для обеспечения обязательного дальнейшего использования определенных видов отходов
|Эрдоган: У Кавказа больше нет терпения переживать новый конфликт
|Группа адвокатов архиепископа Аджапахяна расценивает заявление Пашиняна как приказ прокуратуре
|Дело <о терроризме> стало инструментом для подавления неугодных. Главная цель - ААЦ: Адвокат
|Мэр Еревана: Ереван должен удовлетворить растущую потребность региона в спортивных турнирах
|Политолог: Изоляция армянских священнослужителей и бизнесмена Карапетяна лишь демонстрирует несостоятельность и страхи власти
|В Армении будет временно приостановлено цифровое вещание - Комиссия
|С 23 сентября по 28 ноября включительно в Армении будут объявлены очередные сборы резервистов
|Депутат НС генпрокурору: предлагаю заменить выражение "уголовное преследование" на "политическое преследование"
|Политологу Карену Игитяну запретили въезд в Армению
|Премьер-министр РА в очередной раз выступил с угрозами в адрес Католикоса всех армян
|МИД: Территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо
|В Армении станет жарче - прогноз синоптиков
|Армения отмечает День Конституции. К полудню нет информации о предстоящем послании премьер-министра
|Ваагн Чахалян арестован на два месяца по делу движения «Священная борьба»
|В МИД Армении вызван Посол России из-за «враждебной пропаганды» в свой адрес
|Находящиеся в изоляторе СНБ Архиепископы Микаел Аджапахян и Баграт Галстанян объявили голодовку
|Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором выражено возмущение предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и самим премьер-министром против Армянской церкви
|Под хештегом #MERDZEVOV на центральном бульваре Еревана начинается митинг в защиту политзаключенного, известного бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна
|В Ереване стартовало шествие в поддержку Самвела Карапетяна
|Плановые отключения электроэнергии 7 июля
|Лидер без доверия, оппозиция без поддержки, мир без уступок: 7 лет власти Никола Пашиняна
|Армянский Кафедральный собор Ани после реставрации будет функционировать как мечеть
|IDBank выпускает 3-й, 4-й и 5-й транши облигаций 2025 года
|Международная христианская солидарность призывает Совет ООН по правам человека назначить спецдокладчика по Нагорному Карабаху
|Общественный мультиплекс Армении не должен использоваться для обслуживания внешнеполитических повесток - заявление
|Адвокат: в парламенте идет постановка очередной части Марлезонского балета
|Ален Симонян убежден, что Католикос Всех армян в скором времени освободит Патриарший престол
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Линдси Снелл призвала поддержать инициативу ANCA по инициированию двухпартийного письма Конгресса в защиту армян Арцаха
|Согласно записи, <таширский Самвел> должен был присоединиться позже, и об этом говорит Баграт Галстанян: Спикер НС РА
|Левон Кочарян - не политическая фигура: Ален Симонян не стал комментировать его слова
|Тагуи Товмасян генпрокурору РА: может, вы не получили SMS, и нет политической целесообразности наказывать любимого бизнесмена "Гражданского договора"?
|Французский Арнувиль принял резолюцию, в которой осудил несправедливое выдворение МККК из Азербайджана
|Гегам Степанян: У арцахских искусствоведов с правовой точки зрения нет проблем в Армении, сложности существуют лишь в практическом поле
|Все разговоры и фрагмент записи с архиепископом Багратом Галстаняном являются манипуляцией - АРФД
|Азербайджан проводит в оккупированном Степанакерте 17-й саммит ОЭС
|Ваагн Чахалян задержан в рамках дела о подготовке теракта и узурпации власти
|Адвокат: сообщение против Самвела Карапетяна лично представила генпрокурор РА, что беспрецедентно и является одним из очередных доказательств политического преследования
|Династический режим Азербайджана продолжает жестко расправляется с журналистами
|Посол Швеции попрощался с главой МИД Армении
|Читать больше
АрмИнфо. 7 июля вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян принял Чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеция в Республике Армения Патрика Свенссона, завершающего свою дипломатическую миссию в стране.
Как передает пресс-служба НС, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся тесного сотрудничества между Арменией и Швецией, а также углубления межпарламентских связей.
Рубен Рубинян высоко оценил личный вклад и усилия посла Свенссона в развитии сотрудничества парламентов двух стран.
|Адвокат: "Главный следователь" "поручил" обыскать то место, куда мы, христиане, входим с благоговением
|Адвокат: Любое новое действие силовиков в Первопрестольном Эчмиадзине будет "умышленным посягательством"
|Сейрана Оганяна лишили депутатской неприкосновенности
|Армянские борцы вернулись с медалями с чемпионата Европы по вольной борьбе, прошедшего в Италии
|Депутаты НС Армении от правящей фракции удовлетворили ходатайство генпрокурора об уголовном преследовании в отношении Арцвика Минасяна
|Плановые отключения электроэнергии 8 июля
|В Армении пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет
|Глава МИД: Армения решила расширить, увеличить свое участие в ШОС
|Пресс-секретарь СК РА отреагировала на утверждение адвоката Галстаняна о том, что опубликованная запись фальсифицирована и вырвана из контекста
|Американский лейбл Prima Classic поможет армянским талантам выйти на международную сцену
|Секретарь Совбеза Армении попрощался с послом Швеции
|Саакашвили: Пашинян официально выбрал путь членства в ЕС
|Посол Швеции завершает свою миссию в Армении
|Генпрокурор представила ходатайство об уголовном преследовании в отношении депутата Национального Собрания
|Фонд "Гегард": Государства, поддерживающие незаконные требования Алиева к Армении, являются соучастниками будущих агрессий Баку
|Кремль: Москва и Баку должны оставаться партнерами и союзниками
|Оппозиционер: Правящая сила концентрирует ресурсы на внутренней политике, игнорируя внешние вызовы
|Площадь Азнавура обретет голос: 18 июля в Ереване состоится официальная церемония открытия памятника великому Шансонье
|СК РА: Предварительное следствие по делу <сюникского привета> завершено
|В Армении предлагают внедрить институт расширенной ответственности производителя для обеспечения обязательного дальнейшего использования определенных видов отходов
|Эрдоган: У Кавказа больше нет терпения переживать новый конфликт
|Группа адвокатов архиепископа Аджапахяна расценивает заявление Пашиняна как приказ прокуратуре
|Дело <о терроризме> стало инструментом для подавления неугодных. Главная цель - ААЦ: Адвокат
|Мэр Еревана: Ереван должен удовлетворить растущую потребность региона в спортивных турнирах
|Политолог: Изоляция армянских священнослужителей и бизнесмена Карапетяна лишь демонстрирует несостоятельность и страхи власти
|В Армении будет временно приостановлено цифровое вещание - Комиссия
|С 23 сентября по 28 ноября включительно в Армении будут объявлены очередные сборы резервистов
|Депутат НС генпрокурору: предлагаю заменить выражение "уголовное преследование" на "политическое преследование"
|Политологу Карену Игитяну запретили въезд в Армению
|Премьер-министр РА в очередной раз выступил с угрозами в адрес Католикоса всех армян
|МИД: Территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо
|В Армении станет жарче - прогноз синоптиков
|Армения отмечает День Конституции. К полудню нет информации о предстоящем послании премьер-министра
|Ваагн Чахалян арестован на два месяца по делу движения «Священная борьба»
|В МИД Армении вызван Посол России из-за «враждебной пропаганды» в свой адрес
|Находящиеся в изоляторе СНБ Архиепископы Микаел Аджапахян и Баграт Галстанян объявили голодовку
|Святой Эчмиадзин выступил с заявлением, в котором выражено возмущение предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и самим премьер-министром против Армянской церкви
|Под хештегом #MERDZEVOV на центральном бульваре Еревана начинается митинг в защиту политзаключенного, известного бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна
|В Ереване стартовало шествие в поддержку Самвела Карапетяна
|Плановые отключения электроэнергии 7 июля
|Лидер без доверия, оппозиция без поддержки, мир без уступок: 7 лет власти Никола Пашиняна
|Армянский Кафедральный собор Ани после реставрации будет функционировать как мечеть
|IDBank выпускает 3-й, 4-й и 5-й транши облигаций 2025 года
|Международная христианская солидарность призывает Совет ООН по правам человека назначить спецдокладчика по Нагорному Карабаху
|Общественный мультиплекс Армении не должен использоваться для обслуживания внешнеполитических повесток - заявление
|Адвокат: в парламенте идет постановка очередной части Марлезонского балета
|Ален Симонян убежден, что Католикос Всех армян в скором времени освободит Патриарший престол
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Линдси Снелл призвала поддержать инициативу ANCA по инициированию двухпартийного письма Конгресса в защиту армян Арцаха
|Согласно записи, <таширский Самвел> должен был присоединиться позже, и об этом говорит Баграт Галстанян: Спикер НС РА
|Левон Кочарян - не политическая фигура: Ален Симонян не стал комментировать его слова
|Тагуи Товмасян генпрокурору РА: может, вы не получили SMS, и нет политической целесообразности наказывать любимого бизнесмена "Гражданского договора"?
|Французский Арнувиль принял резолюцию, в которой осудил несправедливое выдворение МККК из Азербайджана
|Гегам Степанян: У арцахских искусствоведов с правовой точки зрения нет проблем в Армении, сложности существуют лишь в практическом поле
|Все разговоры и фрагмент записи с архиепископом Багратом Галстаняном являются манипуляцией - АРФД
|Азербайджан проводит в оккупированном Степанакерте 17-й саммит ОЭС
|Ваагн Чахалян задержан в рамках дела о подготовке теракта и узурпации власти
|Адвокат: сообщение против Самвела Карапетяна лично представила генпрокурор РА, что беспрецедентно и является одним из очередных доказательств политического преследования
|Династический режим Азербайджана продолжает жестко расправляется с журналистами
|Посол Швеции попрощался с главой МИД Армении
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
|Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
|Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
|Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти