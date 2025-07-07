Понедельник, 7 Июля 2025 15:33

АрмИнфо. С 3 по 4 июля в оккупированной столице Арцаха - Степанакерте Азербайджан провел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), на котором азербайджанский лидер Ильхам Алиев вновь озвучил ложные обвинения и необоснованные требования в адрес Армении. Об этом говорится в сообщении, поступившем в АрмИнфо от научно- аналитического фонда "Гегард".

В фонде уточнили, что Алиев пригласил лидеров стран-членов ОЭС в оккупированный Степанакерт с целью легитимизировать свои очередные антиармянские высказывания. "После полного изгнания армян из Арцаха в центре политики Азербайджана сегодня стоит задача переписать историю, опираясь на искаженные и манипулятивные подходы", - подчеркнули в фонде.

Так, согласно "Гегарду", львиная доля выступления президента Азербайджана была посвящена обвинениям в адрес Армении. В частности, Алиев утверждал, что Армения якобы уничтожила города и села, а также культурные и религиозные памятники в Арцахе. "Он заявил, что 65 из 67 мечетей, находящихся в Арцахе, якобы были сровнены с землей, а две другие повреждены и использовались в качестве конюшен. Алиев придавал этим необоснованным обвинениям опасный оттенок, утверждая, что это свидетельствует о "неуважении к исламской религии и мусульманам всего мира". Он также заявил, что армяне разграбили и вывезли в Армению надгробия азербайджанцев, а созданная Азербайджаном государственная комиссия оценила ущерб, причиненный Арменией, в 150 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении.

В фонде "Гегард" в этом ключе задаются вопросом о том, какие международные организации фиксировали тот "вандализм", о котором регулярно говорит Баку. В этой связи организация напомнила о противоположной картине, задокументированной рядом международных структур и наблюдательных миссий в Арцахе. Так, "Caucasus Heritage Watch", основываясь на спутниковых снимках, зафиксировала уничтожение армянского культурного и религиозного наследия на территории Арцаха. Как напомнили в фонде, в отчете организации, опубликованном в июне 2024 года, был зафиксирован рост уничтожения армянских церквей, монастырей, кладбищ, хачкаров и других культурных сооружений на 75%.

"В отчете Комиссии США по международной свободе вероисповедания (USCIRF) за 2025 год четко указано, что Азербайджан проводит организованную политику, направленную на уничтожение армянского религиозного и культурного наследия Арцаха. ЮНЕСКО также выразила обеспокоенность в связи с многочисленными сообщениями о разрушении армянских культурных ценностей в Нагорном Карабахе. Эта организация пыталась направить миссию в Арцах для оценки состояния культурного наследия, однако миссия до сих пор не состоялась из-за несогласия Азербайджана", - добавили в фонде "Гегард".

Далее отмечается, что в своем выступлении Алиев также коснулся так называемых "западных азербайджанцев", заявив о необходимости гарантировать право на их возвращение. "Участвовавшие в саммите в Степанакерте государства - Азербайджан, Турция, Пакистан, Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, а также Иран, которые также являются членами ОИС - единогласно проголосовали за вышеуказанные резолюции. В этом контексте следует напомнить, что Степанакерт, как исконно армянский город, был оккупирован всего два года назад в результате военных действий, предпринятых Азербайджаном", - говорится в сообщении.

В фонде обратили внимание на то, что главы и представители этих государств должны четко осознавать: Степанакерт был и остается историческим армянским городом, насильственное перемещение армян из которого стало результатом агрессивной политики Азербайджана и этнической чистки. В фонде также заметили, что организация под названием "община Западного Азербайджана" искусственный нарратив для давления на Армению.

"Звучащие требования о "возвращении" являются не юридическими, а угрозой, направленной на подрыв региональной безопасности и стабильности. Следовательно, государства, которые участвуют в подобных инициативах, голосуют за соответствующие резолюции или поддерживают риторику Алиева, становятся соучастниками Азербайджана в случае возможной новой агрессии в регионе", - резюмировали в "Гегарде".