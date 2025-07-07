Понедельник, 7 Июля 2025 13:46

АрмИнфо. Власти Армении вместо того, чтобы противостоять внешним угрозам, сосредоточили свои основные ресурсы на внутриполитических вопросах, чтобы обеспечить свой комфорт и продлить свое существование. Об этом 7 июля с трибуны парламента на внеочередной сессии Национального собрания заявил депутат от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, где рассматривается ходатайство о лишении трех оппозиционных депутатов неприкосновенности.

"Проблематично, что власти концентрируют основные ресурсы во внутриполитическом поле, обеспечивая тем самым комфорт своей власти и продление ее существования, в то время как вместо того, чтобы противостоять внешним вызовам, они сосредотачиваются на оправдании своих неудач и сдерживании общественного недовольства различными манипуляциями", - отметил оппозиционер.

В связи с этим он обратил внимание, что в представлениях некоторых соратников премьер-министра Армении Никола Пашиняна армия не выходит за рамки таких вопросов, как "майки, трусы и клубника", что является тревожным индикатором состояния политической ситуации в стране.

"К этим темам я обращусь более подробно, когда вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян создаст для меня и моих коллег возможность не только обсуждать вопросы состояния наших воинских частей, но и воочию знакомиться с ситуацией в них", - подчеркнул Абрамян.

Далее, касаясь преследования секретаря фракции "Армения" Арцвика Минасяна, депутат отметил, что знает его как честного и законопослушного человека, который не мог быть вовлечен в те события, которые ему инкриминируются. В этом ключе он обратил внимание общественности на то, что подобные преследования власти начинают в тех случаях, когда у них возникают серьезные провалы в дискурсе по существу.

"Схема очень ясная: в результате безрезультативности политических инструментов и отсутствия желаемого результата власть прибегает к пропагандистским атакам и клевете в адрес оппозиционных противников, а также к лишению свободы", - пояснил оппозиционер.

Абрамян также обратил внимание, что существует немало случаев, когда те или иные политические деятели, обладающих определенной репутацией в обществе целенарпавлено становились мишенью политических преследований для решения тех или иных внутриполитических вопросов.

"Государственный аппарат вместо того, чтобы заниматься предотвращением преступлений или эффективной борьбой с ними, занимается внутриполитическими операциями, в результате чего в нашей стране преступления лишь процветают", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, что согласно материалам следствия, руководитель оппозиционной фракции "Армения" Сейран Оганян обвиняется в том, что, будучи министром обороны, незаконно завладел земельным участком площадью в 10,5 тыс. кв. м. в общине Драхтик Гегаркуникской области Армении, находившегося в ведении Национального парка "Севан" и построил на нем особняк за счет средств госбюджета. Арцвик Минасян же, по версии следствия, в период работы министром окружающей среды, в 2016-2018 годах не предпринял каких-либо шагов для юридической оценки действий Оганяна. Более того, как утверждается, он способствовал сокрытию преступления, выдав разрешение на застройку лицам, связанным с Оганяном, и допустив подделку ряда документов.