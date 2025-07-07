Понедельник, 7 Июля 2025 12:55

АрмИнфо. Министерство окружающей среды предлагает внедрить институт расширенной ответственности производителя (РОП), который предусматривает систему обеспечения обязательного дальнейшего использования определенных видов отходов (специальных отходов) производителями и импортерами определенных товаров.

Как говорится в пояснении к документу, для обеспечения эффективной реализации данной системы пакет проектов предлагает, в том числе, создание организаций ответственности производителя, экономически эффективную и самофинансируемую экономическую модель сбора финансовых ресурсов, регулирование отношений РОП с производителями, государственными и местными органами власти, а также экологический, финансовый, правовой и информационный инструментарий, обеспечивающий реализацию института РОП.

<Предлагаемые нормативные акты направлены на обеспечение обязательного использования определенных видов отходов (специальных отходов) экологически безопасными способами. К таким методам относятся сортированный сбор специальных отходов (первичная сортировка у источника), вторичная сортировка (заводская сортировка отходов, прошедших первичную сортировку), транспортировка, хранение, размещение, повторное использование, переработка, рециклинг, рекуперация, утилизация и захоронение, которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду, здоровье человека и климат>, - отметили авторы инициативы.