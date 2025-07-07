Понедельник, 7 Июля 2025 12:23

АрмИнфо. У Кавказа больше нет терпения переживать новый конфликт. Об этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана.

Как сообщает Анадолу, президент Турции выразил желание, чтобы произошедшие печальные события не привели к непоправимому ущербу отношениям между Россией и Азербайджаном.

"Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем к сдержанности. Наше самое большое желание, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимого ущерба отношениям между Россией и Азербайджаном", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность в том, что обе стороны обладают уровнем понимания, необходимым для преодоления этой проблемы. "Мы продолжим поддерживать конструктивные шаги, которые необходимо предпринять для решения этой проблемы. Наш приоритет - избегать внезапных эскалаций, которые пошатнут стабильность, достигнутую с трудом в регионе, который стал свидетелем достаточного количества войн и конфликтов. У Кавказа больше нет терпения переживать новый конфликт", - сказал он.

Президент Турции также привлек внимание к реализации проекта так называемого "Зангезурского коридора" и достижению договоренности о подписании мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Турецкий лидер выразил уверенность, что мир и спокойствие на Южном Кавказе принесут пользу всем странам региона. Турецкий лидер напомнил, что в конце 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси был согласован окончательный текст мирного соглашения.

"Хотя Армения изначально выступала против "Зангезурского коридора", сейчас она придерживается более гибкого подхода в плане участия в экономической интеграции. Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, для нас, Ирана и других стран. "Зангезурский коридор" принесет новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона. Мы рассматриваем эту линию как часть не только геополитической, но и геоэкономической революции", - сказал Эрдоган, отметив, что с подписанием Арменией и Азербайджаном мирного соглашения "одно за другим будут открываться новые исторические окна возможностей".

Президент Турции также указал на то, что открытие "Зангезурского

коридора" станет стратегическим развитием для Среднего коридора.

"С открытием коридора турецкие товары будут пересекать Каспийское

море и быстрее достигать Центральной Азии и Китая, а товары, идущие

из Европы в Китай, также начнут проходить через Турцию. Идти в ногу с переменами означает активировать потенциалы и открывать двери прибыли. Мир, который подпишут Армения и Азербайджан, изменит климат региона. Мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые и исторические окна возможностей", - сказал Эрдоган.