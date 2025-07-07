Понедельник, 7 Июля 2025 12:18

АрмИнфо. Раздувая <дело о терроризме> власти Армении используют его против всех оппонентов по принципу - если вы не принимаете нашу фальсификацию, то вы тоже террорист. При этом, главная цель - Армянская Апостольская Церковь. С таким заявлением выступил адвокат Ованнес Худоян.

<Сфабриковать ложь - преувеличить собственную ложь - сослаться на собственную преувеличенную ложь Вот что делает антиармянин, планируя свое подлое нападение на Эчмиадзин.

1. Уже доказано, чтоСледственный комитет сфальсифицировал записи

а. Идея казни преступников (расстрела) вырвана из контекста

б. Хаос создают сотрудники правоохранительных органов /см. ходатайство Генпрокурора/

в. Есть многочисленные неопубликованные материалы, которые противоречат смонтированным записям

г. Есть материалы, которые

отрицают не только желание, но и возможность совершения преступных деяний, но они были скрыты Генпрокурором и не были опубликованы в ходатайстве против Артура Саргсяна.

2. Для облегчения фальсификаций сотрудников правоохранительных органов обвинения преувеличиваются пропагандистами из разных кругов, например, в Национальном собрании или в эфире они заявляют о поджогах автобусов или убийствах людей, но таких данных нет ни в ложном обвинении, ни у кого из сотрудников правоохранительных органов.

3. Раздувая свой воображаемый террористический сценарий, они пытаются направить стрелки на всех оппонентов: если вы не принимаете нашу фальсификацию, то вы тоже террорист.

4. Однако главная цель - Армянская Апостольская Церковь. Сегодня антиармянин заявил также об этом. Я призываю сотрудников правоохранительных органов не пытаться защищаться этими фальсификациями, они слишком очевидны. Лицо каждого из вас, кто напал на хранилище, будет запечатлено и обнародовано>, - написал он в соцсети.

Постскриптумом он сообщил, что архиепископ Баграт Галстанян решил подать иски за оскорбления и клевету <против языка ненависти во всех кругах>. Первые десять исков будут поданы в суд в ближайшие дни.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику. Отметим также, что архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следком сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в "подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти". Против архиепископа Аджапахяна было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета. 29 июня он был арестован на два месяца.

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз выступил с угрозами в адрес Католикоса всех армян Гарегина II. На своей странице в Facebook он отметил, что если Ктрич Нерсисян (Гарегин II) считает задержание Вазгена Галстаняна (архиепископ Баграт Галстанян) и Геворга Аджапахяна (архиепископ Микаэл Аджапахян) незаконным, то он разделяет идеологию и планы вышеперечисленных лиц по осуществлению военного переворота и созданию хаоса в стране. "В этом случае ни одна территория укрупненной общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов. Тем более, что благодаря Ктричу и нескольким другим лицам эти территории используются для прелюбодеяния", - написал Никол Пашинян.