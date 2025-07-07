Понедельник, 7 Июля 2025 11:20

АрмИнфо. Министерство обороны Армении планирует провести учебные сборы для резервистов в период с 23 сентября по 28 ноября 2025 года. Соответствующее решение правительства размещено на едином портале правовых актов.

<Объявить о проведении тренировочных сборов для резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории в период с 23 сентября по 28 ноября 2025 года включительно>, - говорится в документе.

Учебные сборы объявляются в целях совершенствования боевых возможностей резервистов, профессиональной подготовки, обучения офицеров запаса из числа сержантов с высшим образованием, привлечения к несению боевого дежурства.

В ходе объявленных учебных сборов каждый гражданин привлекается на срок не более 25 календарных дней.

Количество привлекаемых к сборам граждан, а также техники, не уточняется.