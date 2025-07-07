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 Понедельник, 7 Июля 2025 10:51
Александр Аванесов

Депутат НС генпрокурору: предлагаю заменить выражение "уголовное преследование" на "политическое преследование"

Депутат НС генпрокурору: предлагаю заменить выражение "уголовное преследование" на "политическое преследование"

АрмИнфо.  На внеочередном заседании Национального Собрания РА продолжаются обсуждения по представленным генеральным прокурором РА Анной Вардапетян ходатайствам о даче парламентом страны согласия на уголовное преследование в отношении лидером оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна.

Ранее сообщалось, что Сейрану Оганяну инкриминируется в бытность свою министром обороны незаконное  отчуждение земельного участка в селе Драхтик, входящим в  Национальный парк "Севан", на котором  им был построен особняк.  Арцвик Минасян, в свою очередь, обвиняется в том, что ранее будучи министром охраны природы, посодействовал этим действиям со стороны Оганяна.

Выступая 7 июня с трибуны парламента, депутат НС от фракции "Армения" Тадевос Аветисян внес предложение заменить выражение "уголовное преследование" на "политическое преследование". В этом случае, как считает парламентарий, ситуация была бы справедливой, и полностью удовлетворяла бы содержанию предъявленных обвинений. "Это было бы и беспрецедентным явлением, ставшим любимым словом действующей власти", - подчеркнул Аветисян. Он указал на то, что Арцвик Минасян в свое время руководствовался теми положениями, которые на  него были возложены.  Более того, на сегодняшние требования оппозиции представить правовой акт, который бы запрещал предоставление земельного участка на основе конкурсных процедур, в ответ одно молчание. "Но такого акта нет, чтобы можно было бы хотя бы за скобками выдвинуть обвинения. В этом случае можно было бы рассматривать вопрос о том, что экс-министр Арцвик  Минасян фактически узаконил незаконное строение, однако всего этого нет", - отметил оппозиционер, добавив, что политические репрессии в стране продолжаются даже в отношении несовершеннолетних, о чем сигнализирует даже Омбудсмен РА.  Не достигшего 16- летнего ребенка 5 часов держали в голоде и холоде в полицейском участке,  подозревая его в участии в митингах и шествиях.

Для выхода из создавшейся положения депутат с сарказмом предложил внести изменения в Конституцию, предоставив генеральной прокуратуре РА больше полномочий по проведению политических преследований для сохранения власти и продолжения репрессий. Других новшеств, как отметил Аветисян, Основной закон страны не требует. 

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