Понедельник, 7 Июля 2025 10:32

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз выступил с угрозами в адрес Католикоса всех армян Гарегина II.

На своей странице в Facebook он отметил, что если Ктрич Нерсисян (Гарегин II) считает задержание Вазгена Галстаняна (архиепископ Баграт Галстанян) и Геворга Аджапахяна (архиепископ Микаэл Аджапахян) незаконным, то он разделяет идеологию и планы вышеперечисленных лиц по осуществлению военного переворота и созданию хаоса в стране. "В этом случае ни одна территория укрупненной общины Вагаршапат не может быть закрыта для деятельности правоохранительных органов. Тем более, что благодаря Ктричу и нескольким другим лицам эти территории используются для прелюбодеяния", - написал Никол Пашинян.

Напомним, что 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом, премьер потребовал, чтобы все священники, в том числе, и Католикос всех армян, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику. Отметим также, что архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников были арестованы 25 июня после масштабных обысков и задержаний. Следком сообщил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Галстанян и его соратники обвиняются в "подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти". Против архиепископа Аджапахяна было возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета. 29 июня он был арестован на два месяца.