Понедельник, 7 Июля 2025 10:29

АрмИнфо. В Армении станет жарче.

Согласно сообщению Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, с 7 по 11 июля температура воздуха в республике постепенно повысится на 5-8 градусов. С 8 по 11 июля в отдельных регионах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, возможен также град. Ветер северный, с порывами до 2-5 м/с, во время гроз порывы ветров усилятся до 19-23 м/с.

В Ереване с 7 по 11 июля осадков не ожидается. Ожидается усиление порывов ветров до 17-21 м/с, по вечерам - до 15-18 м/с.

Температура воздуха в столице 7 июля днем составит 28-30 градусов, вечером - 20- 22 градуса, в ночь с 7 на 8 июля - 15-17 градусов выше нуля.