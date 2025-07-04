Пятница, 4 Июля 2025 22:44

АрмИнфо. МИД Армении вызвал посла России, ему вручили ноту протеста против «откровенно недружественной, зачастую враждебной пропаганды» против армянского правительства в российских СМИ.

«Выражен решительный протест в связи с явно недружественной, часто враждебной пропагандой против правительства Республики Армения в средствах массовой информации РФ, которая активно подпитывается заявлениями некоторых официальных лиц, депутатов Госдумы РФ, представителей СМИ и экспертного сообщества», — заявили в МИД Армении.

В министерстве добавили, что «оскорбительные выражения, звучащие в прямом эфире на российских государственных телеканалах», как и обсуждение действий армянских властей, «абсолютно неприемлемы».

По утверждению армянской стороны, такой подход «приводит к нейтрализации положительных результатов» взаимодействия Москвы и Еревана.

«В ноте отмечено, что комментарии и заявления отдельных депутатов Госдумы РФ относительно законных действий правоохранительных органов РА по предотвращению попытки государственного переворота вызывают не только удивление, но и возмущение», — заявили в МИД.

Например, уточнили в ведомстве, арест лиц, которых официальный Ереван подозревает в подготовке госпереворота, отдельные российские парламентарии называли «очередным недружественным шагом со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна».

Армения считает такие заявления не только абсурдными, но и «грубейшим вмешательством во внутренние дела».

Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила реакцию Еревана на заявления МИДа о свободе веры. В ноте, которую Армения вручила России, содержатся цитаты заявлений российских государственных и общественных деятелей «в поддержку свободы вероисповедания» и слова о «недопустимости забвения геноцида армян», которые не понравились правительству премьера Никола Пашиняна, сообщила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Например, эта цитата [не понравилась]: «Вы можете представить, что еще несколько лет назад, что кто-то, являясь гражданином Армении, на территории Армении, по национальности армянин, может сказать, что геноцида армян не было? И вдруг сейчас человек, который является руководителем государства, говорит, что такого геноцида в общем-то и не было», — рассказала дипломат, упомянув свою цитату.

Необходимо заметить, что на сайте МИД РА информация о вызове Посла РФ отсутсвует.