Воскресенье, 6 Июля 2025 22:25

АрмИнфо. Казахстанская столица с помпой встречает свою очередную, 27 летнюю, годовщину - «Астана такая разная и такая своя». Сегодня, 6 июля, жителям столицы и ее гостям выдалась возможность посмотреть за зрелищным салютом, приобщиться к казахстанской культуре, получить удовольствие на концертах любимых исполнителей, или же просто провести выходной на аттракционных, а может за бокалом вина в любимом уютном кафе, или же поехать за город на природу. Меню развлечений разнообразен, также как и разнообразна и сама Астана.

С момента, как этот город был провозглашен столицей Республики Казахстан в 1997 году, он претерпел огромную трансформацию, превратившись в центр политической, экономической и культурной жизни страны. Из обычного степного города он перевоплотился в незаурядную столицу, куда стекается мировой капитал, привлекая все больше и больше инвесторов, куда стремятся те, кто ищет красивую, комфортную жизнь и новые возможности.

За эти десятилетия город преобразился, расправил спину и превратился в надежную гавань в степи, куда хочется вернуться и где хочется жить. Астана привлекает тем, что она никогда не бывает одинаковой, каждый приезд – это новое открытие, новые впечатления, новые эмоции. Широкие городские проспекты, опрятные бульвары, облагороженные парки позволяют чувствовать себя комфортно и любителям велопрогулок, и тем, кто предпочитает пешие прогулки и тем, кто выбирает такси или городской транспорт, а решения, разработанные в рамках концепции умного города, позволяют чувствовать себя в безопасности каждого.

Любителям истории непременно нужно посетить национальный музей Астаны в центре города, размещенный на территории площадью в 8 тыс. м² и имеющий огромный фонд - более 200 тыс. экспонатов, рассказывающих об истории народа от древних поселений до современности.

Нельзя обойти стороной и символ Астаны - башню “Байтерек”, что на бульваре Нуржол и откуда открывается завораживающий вид на весь город. А от “Байтерек” всё по тому же бульвару Нуржол можно прогулочным садом дойти и до “Хан-Шатыра”, построенного в стиле архитектурного модернизма, и где расположен один из крупнейших торгово-развлекательных центров. Любители шопинга и развлечений уйдут отсюда точно счастливые и с обновками, да еще и отдохнувшие и загоревшие. Ведь на последнем этаже этого сооружения расположен искусственный пляж и бассейн. А деток можно развлечь, сводив в прекрасный аквапарк, цирк, ботанический сад, а также в гордость казахстанцев - “Астана Арену” - огромный спортивный комплекс, где принимаются крупные спортивные, да и не только, мероприятия.

К широкому ассортименту развлечений в Астане прибавляется и радушие местных жителей, которые никогда не оставят в беде гостя этой столицы. Астанинцы направят и заблудившегося туриста, и помогут найти оптимальное решение возникшей проблематичной ситуации, и подскажут как оплатить за транспорт, и какое блюдо непременно попробовать в Казахстане и куда сходить, чтобы в полной мере прочувствовать культуру этого народа.

Так, к примеру приехать в Астану и не отведать бешбармак и баурсаки – коронные блюда любых застолий в Казахстане, это также как летом в Армению и не отведать абрикосов, армянского шашлыка с зеленью и лавашом, не запив коньяком.

И как же в день города, в рамках праздничных мероприятий, не посетить конно-спортивно-оздоровительный комплекс «Аргымак», проходит традиционный республиканский конкурс силачей «Толағай», который прославляет смелый дух казахского народа. В этом состязании, организованном с целью популяризации героического образа великой степи и казахских этно-игр, принимают участие специально отобранные спортсмены из разных регионов страны. В ходе турнира участники прошли семь различных испытаний. Среди них такие необычные виды соревнований, как подъем штанги весом 100 кг, приседания с бревном весом 150 кг на спине, буксировка тележки с грузом около 1 тонны на время, поднятие меча на выносливость, буксировка 100-килограммового камня на расстояние до пункта назначения, поднятие тяжестей и сгибание железа длиной 1,5 метра на шее.

Однако самым масштабным мероприятием в день города стал Open Air концерт. На концерте под открытым небом выступили известные звезды казахстанской эстрады и популярные творческие коллективы. Среди них - легендарная группа «Дос-Мукасан», группа 6elucci, Казыбек Курайыш, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Назима, Ильхан, Турар и Жубаныш Жексен. Каждое выступление сопровождается световыми эффектами, видеопроекциями и праздничной атмосферой, создающей уникальное настроение единства и радости.

После завершения в столице Казахстана прогремел праздничный салют.