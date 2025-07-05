Суббота, 5 Июля 2025 14:43

АрмИнфо.Ежегодно 5 июля в Республике Армения отмечается День Конституции - Основного закона страны. В этот день первые лица государства выступают с посланием по случаю Дня Конституции республики. Между тем, сегодня, по состоянию на 12:00, нет информации о предстоящем послании премьер-министра РА Никола Пашиняна. С посланием выступил спикер НС Ален Симонян.

«Сегодня мы отмечаем День Конституции Республики Армения. День, который символизирует уровень нашей независимой государственности, правового мышления и гражданской зрелости.

Конституция - это не просто правовой документ. Это выражение нашей идентичности, достоинства и свободы. Конституция — это наша коллективная клятва жить по закону и руководствоваться справедливостью.

Как председатель Национального собрания я абсолютно уверен, что Армения сможет стать мощным государством только в том случае, когда закон станет непререкаемой ценностью. Никто не должен считать себя выше закона, независимо от своего статуса или положения в обществе.

Дорогие соотечественники!

Поздравляя вас с этим важным днем, вновь подтверждаю, что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы в Республике Армения все были равны перед законом», - говорится в поздравительном послании Алена Симоняна.

Напомним, что 5 июля 1995 года проект Конституции был вынесен на общенациональный референдум и одобрен народом Республики Армения.

Конституция Республики Армения образца 1995 года стала первой Конституцией независимой республики. Из положений Конституции Республики Армения следует, что Республика Армения ― суверенное, демократическое, социальное, правовое государство, власть в котором принадлежит народу и осуществляется посредством свободных выборов, референдумов, а также через предусмотренные конституцией государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц.

За прошедшие годы Основной закон дважды подвергался изменениям путем референдумов: первый из них состоялся 27 ноября 2005 года, второй — 6 декабря 2015 года. По итогам проведенного в декабре 2015 года референдума Армения перешла от действующей полупрезидентской к парламентской форме правления с урезанными полномочиями главы государства.

Сам действующий премьер Пашинян, который ранее выступал против парламентской системы управления, после прихода к власти заявил, что не считает правильным возврат к полупрезидентской или президентской системе правления.

При этом он неоднократно говорил о необходимости принятия новой Конституции страны. В частности, 19 января 2024 года, выступая в министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.

1 февраля 2024 года в интервью Общественному радио РА глава кабмина заявил: <У нас есть разрыв между гражданином и государством, который выражается в легитимности, ведь Конституция Республики Армения, принятая в 1995 году, и менялась несколько раз, ни разу не была принята в таких условиях и обстановке, чтобы гражданин Республики Армения сказал себе: пошел, проголосовал и принял Конституцию>.

В последнее время, на фоне обострения отношений между властью и Армянской Апостольской церкви, правительство РА не исключают, что в рамках предстоящих конституционных реформ будут пересмотрены взаимоотношения церкви и государства. На сегодня обособленный статус Армянской церкви от государства является одной из основ конституционного строя Республики Армения