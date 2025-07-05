Суббота, 5 Июля 2025 14:42

АрмИнфо.Задержанный накануне лидер инициативы «Камк» («Воля») Ваагн Чахалян арестован на два месяца, сообщил в соцсетях его сын Рубен Чахалян.

4 июля СК сообщил, что постановлением прокурора на основании ходатайства следователя в рамках уголовного производства о подготовке теракта и узурпации власти руководителями и участниками движения «Священная борьба» в отношении В. Ч. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 43-419 и части 1 статьи 43-308 Уголовного кодекса Республики Армения.

25 июня сотрудники правоохранительных органов начали обыски в домах сторонников движения "Священная борьба" и лиц с оппозиционными взглядами. В СК заявили, что участники и лидеры движения якобы планировали теракты и захват власти в Армении. В планировании, по утверждению СК, участвовал ряд лиц, в том числе, бывшие сотрудники полиции и военнослужащие. По обвинению в попытке "захвата власти" было задержано 16 человек, в том числе и лидер движения архиепископ Баграт Галстанян. 9 человека, среди которых и архиепископ арестованы сроком на два месяца. Заметим, что задержания начались через сутки после того, как армянский премьер заявил о том, что якобы в стране готовился госпереворот. Как заявили оппозиционные депутаты парламентской фракции <Айастан>, оружие, представленное Следкомом в пользу версии о готовящемся теракте, было легальное, а патроны - стреляные. Помимо этого, опубликованное фото документов (списки завербованных людей, план действий), как в последствии оказалось, относились к 2024 году.