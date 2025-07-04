Пятница, 4 Июля 2025 19:15

АрмИнфо. Святой Первопрестольный Эчмиадзин выступил с заявлением. В нем, в частности, говорится:

Мы, епископы и руководители епархий, служащие в Армении и диаспоре, объединенные волей Господа в Святом Первопрестольном Святом Эчмиадзине, под председательством Его Святейшества Гарегина II, Католикоса всех армян, возносим благодарность и славу Всемогущему Богу за эту возможность обновить наш завет служения.

Мы подтверждаем нашу безусловную любовь, верность и преданное служение Господу и Спасителю Иисусу Христу, Армянской Апостольской Святой Церкви, основанной проповедью апостолов Святого Фаддея и Святого Варфоломея, и основанному на Христе Первопрестольному Святому Эчмиадзину, освященному через видение Патриарха Святого Григория Просветителя.

Мы глубоко возмущены предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и самим премьер-министром против Армянской церкви, Католикоса всех армян и высокопоставленных священнослужителей, которая сопровождается распространением ненависти и вражды по отношению к священнослужителям, а также личными оскорблениями и неуважительными выражениями.

Эта антицерковная кампания является не чем иным, как катастрофическим ударом по армянскому народу и армянской государственности, особенно в контексте экзистенциальных вызовов, разворачивающихся вокруг Армении. Ослабление и дискредитация Армянской церкви могут принести пользу только антиармянским силам и врагам армян. Мы решительно осуждаем вторжение представителей правоохранительных органов на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина 27 июня с.г. с целью ареста Его Высокопреосвященства архиепископа Микаела Аджапаян и угрозой применения насилия в отношении священнослужителей и верующих.

Вызывает недоумение решение о принудительном задержании архиепископа Михаила, когда он выразил готовность добровольно явиться в правоохранительные органы, что и произошло. Еще одним ярким проявлением антицерковной политики властей является лишение свободы национального благодетеля Самвела Карапетяна, связанное с его заявлением в защиту Армянской церкви. В условиях систематической пропаганды правящей политической силы было возбуждено уголовное преследование по тяжким обвинениям, а также лишен свободы Его Высокопреосвященство архиепископ Баграт Галстанян.

Преследование наших духовных братьев, национальных благодетелей и связанных с ними наших соотечественников открыто сопровождается публичными указаниями и распространением языка вражды со стороны высокопоставленных должностных лиц правящей политической силы, объявляющих их виновными еще до вынесения судебного приговора.

Такой стиль действий властей грубо нарушает принципы презумпции невиновности и разделения властей, гарантированные Конституцией Республики Армения, и свидетельствует о политической подоплеке процесса, что ставит под сомнение его законность.

Мы призываем власти Республики Армения немедленно освободить наших духовных братьев, национальных благотворителей и наших соотечественников, связанных с ними, и действовать исключительно в рамках закона, обеспечив им право на справедливый суд. Мы считаем недопустимым посягательство властей, а также кого-либо еще, на Патриарший престол и канонические принципы церкви. С сыновним смирением наши епископские и епархиальные руководители выражают свою преданность всенародно избранному правителю Армянской Церкви, Его Святейшеству Гарегину II, Католикосу Всех Армян.

Армянская Церковь, с Национально-церковным Собранием в качестве ее высшего органа, отныне будет продолжать управляться своими вековыми процедурами, исключая любое внешнее вмешательство. Духовенство Армянской Церкви в Армении и по всей диаспоре будет продолжать распространять истинное учение Иисуса Христа и воспитывать детей нашего народа в духовном и национальном духе, вдумчиво и адекватно отвечая как на внутренние, так и на международные вызовы, исполняя повеление Господа быть глашатаем истины (ср. Иоанна 8:32).

Мы призываем детей нашей Святой Церкви оставаться стойкими в своей вере в Бога, верными своим позициям защиты национальных святынь и заветных ценностей и не участвовать в раскольнических действиях. Мы молимся, чтобы Небесный Господь сохранил нашу родину Армению и благословенный Богом армянский народ в мире, справедливости, процветании и безопасности, Первопрестольный Святой Эчмиадзин, который Он Сам основал, непоколебимым, который является столпом армянской идентичности и государственности, и Патриарший скипетр Армянского Патриарха процветающим.