Пятница, 4 Июля 2025 18:29

АрмИнфо. На центральном бульваре Еревана начинается митинг в защиту политзаключенного, известного бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна, которого правительство Пашиняна обвиняет в публичном призыве захвата власти.

На бульваре собралось большое количество людей, многие сторонники Карапетяна одеты в белые футболки и кепки с надписью #MERDZEVOV (ПО-НАШЕМУ). Именно эта фраза легла в основу сфабрикованного властями дела, когда Самвел Карапетян раскритиковал режим Пашиняна за нападки на Армянскую Апостольскую Церковь, заметив, что если власти не прекратят делать это, то мы сделаем это «по-нашему».

На митинг, который станет шествием к зданию Национальной службы Безопасности, в подвалы которого брошен Карапетян, пришли многочисленные молодежные организации, оппозиционные депутаты парламента, сотрудники многочисленных компаний, акционером которых является Карапетян, многие, кому не безразличны судьбы страны.

Организаторы митинга призвали собравшихся быть осторожными и не поддаваться на провокации.

Вместе с представителями ААЦ собравшиеся произнесли молитву "Отче наш". Святые отцы рассказали собравшимся о многочисленных примерах благотворительной деятельности Карапетяна, о его помощи Святой Церкви, о помощи молодежи, финансировании многочисленных образовательных и гуманитарных программ.