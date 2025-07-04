Пятница, 4 Июля 2025 18:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3 на 9-ой улице Шаумяна, жилые дома 70, 80, 82, 86, 141, 147/1, 147/2, 147/3, 147/5 на улице Себастия, 3, 5, 7, 7А, 8 на улице Церенца;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Мецадзор, В. Базмаберд, Н. Базмаберд, Какавадзор, Отеван, Диан, Агаракаван, Катнахбюр, Давташен, Ашнак, Н. Саснашен, В. Саснашен, Партизак;

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд, Кохбаван;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Мргануш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично села Геганист, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 - 13։00 частично села Ехегнаван, Лусашох, Нор Кянк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13։00-14։30 частично село Аревшат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Хачик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Мартирос;

11:00-17:00 село Агавнадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:00-14։00 садоводческая компания “Арчадзор”, песчаный карьер “Ал Майнинг”, “Айаэронавигация”, ЧП “Г. Аветисян”, станции операторов “Вива Армения”, “Телеком Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-17։00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3 на улице Гая, ООО “Гах Груп”, ‘Нор Тах”, “С.Л.Л.-Газ”, “Леренц”, “Аиса”, собственники “А. Закари”, “Г. Балян”;

в Гегаркуникской области:

11:00-11:30 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 частично населенные пункты Вардадзор, Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:50 населенный пункт Карчахбюра, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть Карчахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Вива Армения”, “Тим Армения”;

в Лорийской области:

11:00-14:00 квартал “Дзахапня” и село Бовадзор в городе Степанаван;

11:00-17:00 села Ваагни, Антарамут;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Мармарашен, Айкаван в Ахурянском регионе; село Гусанагюх в Анийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-14:00 частично село Тех;

15:00-17:00 село Аравус.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.