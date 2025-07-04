Пятница, 4 Июля 2025 17:23

АрмИнфо. Общественный мультиплекс не должен использоваться для обслуживания внешнеполитических повесток, а информационное пространство Армении должно быть свободно от манипулятивного, пропагандистского и провокационного влияния любой иностранной силы, попыток вмешательства во внутриполитическую ситуацию. Об этом говорится в заявлении Комиссии по телевидению и радио РА в связи с продолжающимися нападками в адрес властей страны в российском сегменте общественного мультиплекса Армении.

Как отмечается в заявлении, в декабре 2020 года было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций между Правительством Республики Армения и Правительством Российской

Федерации", одной из целей которого было "дальнейшее развитие дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией в области телекоммуникаций". Согласно соглашению, на общественном цифровом мультиплексе Армении транслировались телепрограммы "РТР- Планета", "Первый канал. Всемирная паутина" и "РТР-Культура".

Комиссия постоянно фиксировала, что "РТР- Планета" и "Первый канал. Всемирная паутина" регулярно нарушали и нарушают как положения Соглашения, так и законодательство Республики Армения, а также находятся в явном противоречии с традиционными, взаимоуважительными союзническими отношениями между Россией и Арменией.Так, в статье 4 Соглашения указано, что российская сторона обязуется предоставить армянскому общественному вещателю универсальную лицензию на вещание, которая давала бы право вещания на всей территории Российской Федерации. Прошло 4,5 года с момента подписания Соглашения, но по сей день Общественный телеканал РА не транслируется на территории России. Более того, в ходе дальнейших двусторонних обсуждений армянская сторона узнала, что понятия "универсальная лицензия на вещание" в законодательстве Российской Федерации не существует.

Согласно статье 5 Соглашения, российские телеканалы обязуются соблюдать законодательство Республики Армения, исключать передачи с оскорбительным содержанием в отношении армянского народа и национальных ценностей, а также вмешательство во внутриполитическую жизнь Республики Армения. "Однако с сожалением отмечаем, что вышеуказанные телеканалы неоднократно транслировали передачи, содержащие оскорбительные выражения и искаженные оценки в адрес государственных учреждений и граждан Республики Армения, подменяя факты эмоциональными и агрессивными описаниями. Статья 6 Соглашения устанавливает соблюдение правил национальных праздников и дней памяти на территории вещающего государства. А согласно законодательству Республики Армения, трансляция рекламных и развлекательных программ в дни траура и памяти запрещена. Данное положение также нарушается с момента подписания соглашения. Именно по этим и многим другим причинам обосновывается целесообразность ретрансляции телепередач "РТР-Планета" и "Первый канал. Всемирная паутина" в Армении уже давно является предметом обсуждения в широкой общественности. В Комиссию по телерадиовещанию продолжают поступать многочисленные жалобы и предложения с требованием к регулирующему органу не допустить превращения публичного медиапространства Республики Армения в среду вседозволенности, где оскорбления, дезинформация, нецензурная брань, оправдание насилия и нарушения основных прав человека становятся нормой и негативно влияют на общественное сознание и поведение. Фон вражды и вседозволенности, который регулярно создают сообщения этих телекомпаний, не может способствовать делу узнавания, уважения и ценности друг друга обществами наших двух государств. В этой связи считаем необходимым сообщить, что Комиссия по телерадиовещанию регулярно и последовательно обращалась в Правительство Республики Армения и Министерство высокотехнологичной промышленности с изложением зафиксированных нарушений. Мы предложили предпринять соответствующие шаги, направленные на полную реализацию надзорных полномочий регулирующего органа в отношении иностранных вещателей, а также внести соответствующие законодательные изменения. Мы также поднимали этот вопрос в ежегодных отчетах, представленных Национальное Собрание. Мы пытались разрешить противоречия в ходе встреч с нашими российскими коллегами путем конструктивного диалога.

Однако мы должны признать, что эти два российских телеканала продолжают включать в свои программы дезинформацию и контент, разжигающий общественную напряженность, создавая благоприятную почву для физического насилия, кощунственных оскорблений и ненависти. Комиссия подтверждает свою позицию: общественный мультиплекс не должен использоваться для обслуживания внешнеполитических повесток, информационное пространство Армении должно быть свободно от манипулятивного, пропагандистского и провокационного влияния любой иностранной силы, попыток вмешательства во внутриполитическую ситуацию. Наша первостепенная обязанность - защищать общественные интересы, национальное достоинство и право граждан РА на получение информации из сбалансированных и достоверных источников.

Наша первостепенная обязанность - защищать общественные интересы, национальное достоинство и право граждан РА на получение информации из сбалансированных и достоверных источников", - говорится в заявлении.