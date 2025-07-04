Пятница, 4 Июля 2025 16:31

АрмИнфо. Американская журналистка Линдси Снелл призвала поддержать инициативу Армянского национального комитета Америки (ANCA) по составлению двухпартийного письма Конгресса призывающего США к срочным действиям по обеспечению справедливости и защиты армянского народа Арцаха.

"Присоединяйтесь к ANCA и настоятельно призывайте вашего представителя США подписать двухпартийное письмо Конгресса государственному секретарю Марко Рубио, призывающее США к срочным действиям по обеспечению справедливости и защиты армянского народа Арцаха и его культурного наследия", - написала Снелл в своем микроблоге в Твиттер (Х), поделившись инициативой ANCA.