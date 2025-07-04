Пятница, 4 Июля 2025 15:59

АрмИнфо. Левон Кочарян - это несерьёзно, заявил спикер НС Ален Симонян 4 июля в беседе с журналистами, комментируя слова Кочаряна о том, что аресты, происходящие в стране, связаны с визитом премьер-министра в Турцию и готовностью властей <сдать коридор>.

<Левон Кочарян - это несерьёзно, он пришел сюда защищать своего отца. Он максимально далек от политики. Он не политическая фигура>, - заявил Симонян.

Спикер НС заявил, что не знает, чем известен Левон Кочарян, кроме того, что он сын Роберта Кочаряна.