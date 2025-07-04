Пятница, 4 Июля 2025 14:23

АрмИнфо. Комитет госдоходов (КГД) Армении выявил случай незаконной горнодобывающей деятельности.

Напомним, на пресс-конференции 2 июля адвокат заявил, что очевидно незаконное уголовное преступление было инициировано после того, как генпрокурор Армении Анна Вардапетян лично представила сообщение о преступлении в Следственный комитет. По словам адвоката, за всю свою практику он не сталкивался с подобным. <Суд счел это заявление важным обоснованием наличия состава преступления. Но копию заявления прокурора не предоставили ни суду, ни нам. На него всего лишь ссылается следователь в своем ходатайство>, - сказал юрист.

<Немногим ранее мне сообщили, что генеральный прокурор г-жа Вардапетян коснулась обстоятельства о явном незаконном преследовании Самвела Карапетяна. Поскольку я опубликовал указанный факт, то, следовательно, приписываю себе право на ответ- замечание>, - написал Вардеванян сегодня в соцсети.

Тем самым, как указал адвокат, он услышал подтверждение со стороны генпрокурора, а не опровержение его ранее сделанного утверждения.

Арам Вардеванян еще раз подчеркивает, что в ходатайстве следователя на сообщение была отсылка, и не однократная. Так, ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, представленное суду следователем, было прямо зафиксировано, дословно следующее: <Надлежащим сообщением генерального прокурора Республики Армения о явном преступлении от 17 июня 2025 года>. В обосновывающих утверждениях суда в качестве обоснованного подозрения, также дословно говорится: <в частности, сообщением генпрокурора Республики Армения о явном преступлении от 17 июня 2025 года> То есть, следователь специально подчеркивает, что генпрокурор представил <надлежащее> сообщение, но суд решил не использовать этот термин.

<Следовательно, еще раз зафиксируем, что начало правовому абсурду в отношении Самвела Карапетяна дала генеральный прокурор, что беспрецедентно, само по себе является одним из очередных доказательств политического преследования, что неоспоримо. Кстати, по поводу предполагаемого случая преступления средней тяжести, по поводу ареста Самвела Карапетяна, который ранее никогда не был судим, и тем самым в очередной раз унижая верховенство закона, увы, ничего не было сказано>, отметил адвокат Арам Вардеванян.