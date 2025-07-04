Arminfo.info


 Пятница, 4 Июля 2025 14:15

Династический режим Азербайджана продолжает жестко расправляется с журналистами

Династический режим Азербайджана продолжает жестко расправляется с журналистами

АрмИнфо.  Семь журналистов, которые подняли вопрос о крупных коррупционных сделках в строительных работах в Нагорном Карабахе осуждены в Азербайджане на 7-9 лет лишения свободы. Об этом говорится в публикации Научно-аналитического фонда <ГЕГАРД>.

Власть обвинила журналистов на основе сфабрикованных обвинений, а свидетели по этому делу, как сообщает защищающая сторона, под давлением забрали назад или опровергли свои прежние показания. Лишенные свободы журналисты регулярно сообщают о бесчеловечных условиях в азербайджанских тюрьмах.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу давления на журналистов и лишения их свободы и призвал Азербайджан <уважать права человека и фундаментальные свободы, выполнять свои международные обязательства и предпринять безотлагательные шаги для создания безопасной и благоприятной среды для всех журналистов и сотрудников СМИ>.

Это заявление ЕС, говорится в сообщении, было опубликовано после того, как 20 июня были вынесены приговоры в отношении журналистов и сотрудников действующего в Азербайджане независимого новостного сайта . Бакинский Суд по тяжким преступлениям приговорил к 9 годам лишения свободы директора Ульви Гасанли, главного редактора Севиндж Вагифгызы, журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, а также журналиста радио <Свобода> Фарида Мехрализаде. Журналисты Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасимова приговорены к 8 годам лишения свободы, а вице-директор Махаммад Кекалов - к 7,5 годам лишения свободы.

Журналисты были арестованы еще в конце 2023 года, а журналист радио <Свобода> Фарид Мехрализаде - в мае 2024 года. Несмотря на заявление о том, что журналист радио <Свобода> не является их сотрудником и не имеет с ними никакой связи, Мехрализаде был арестован в рамках того же дела. Журналист отметил, что причиной его преследования являются его экономические расследования, проведенные им для радио <Свобода>. <Прокуратура также <назначила> меня сотрудником , якобы я там работал в офисе, и был их экономическим экспертом. Оба этих утверждения являются ложными>, - заявил журналист.

Арестованных обвинили в <контрабанде валюты>, <отмывании денег> и <подделке документов>.  Они не признают выдвинутые против них обвинения и заявляют, что аресты являются политическим преследованием, которое связано с их расследованиями в области коррупции. В частности, расследование <касается восстановительных работ в Нагорном Карабахе после войны 2020 года, а также сообщений о незаконных финансовых сетях связанных с государством компаний>.

, - в своем заключительном слове во время судебного процесса заявил Мехрализаде и добавил, что приговор вынесли не судьи, а те, кто приказал их арестовать.

На давление на журналистов в Азербайджане и их недавние осуждения отреагировали и выступили с более жесткими заявлениями международные правозащитные организации.

<Дело против является примером того, как судебная система Азербайджана используется в качестве инструмента для подавления независимой журналистики в стране>, - отмечено в заявлении

авторитетной правозащитной организации Amnesty International. Организация отметила, что в Азербайджане происходят вопиющие случаи политических преследований, однако международное сообщество не выказывает единой и принципиальной позиции.

Организация <Журналисты без границ> (RSF) также осудила решение суда, отметив, что <это символ системного давления властей на независимую прессу>.

<Власти намерены уничтожить в стране остатки независимой журналистики>, - так отреагировал на давление на свободу слова и СМИ в Азербайджане <Комитет защиты журналистов> (CPJ).

<Международный институт прессы> (IPI) также осудил судебные приговоры и заявил, что единственным преступлением журналистов было разоблачение причастности правящей элиты Азербайджана к масштабным коррупционным сделкам.

Согласно заявлению <Международного союза журналистов> (IFJ), арест журналистов - месть властей за разоблачения коррупционных схем с участием околовластных кругов.

Международные организации отреагировали также на судебное дело азербайджанского активиста Бахруза Самедова, кого бакинский Суд по тяжким преступлениям приговорил к 15 годам лишения свободы. Самедова обвинили в государственной измене: якобы он сотрудничал с армянскими спецслужбами. Самедов и его защитники отвергли обвинение и заявили, что реальной причиной ареста являются миролюбивые и антивоенные статьи активиста, <что нашло свое отражение в материалах судебного дела>.

Согласно годовому докладу <Комитета защиты журналистов> (CPJ), в 2024 году Азербайджан занимал 10-е место в числе стран мира с худшими показателями по числу заключенных журналистов.

Организация <Журналисты без границ> (RSF) зафиксировала, что индекс свободы прессы в Азербайджане постоянно снижается. Согласно индексу свободы прессы RSF, в 2024 году Азербайджан занял 164-ое место из 180 стран, а в 2025 году - 167-ое.

Согласно данным за июнь Общественной организации <Свобода политзаключенным Азербайджана>, в стране находятся под арестом 29 журналистов и блогеров.

По данным <Платформы безопасности журналистов> Совета Европы, свободы лишены 36 журналистов. Этот показатель является самым высоким среди государств - членов Совета Европы с 2001 года, с момента вступления Азербайджана в эту организацию.

Несмотря на реакцию и призывы международного сообщества, азербайджанские власти продолжают игнорировать международные обязательства и фундаментальные права человека. В то время как международные структуры ограничиваются заявлениями, в которых выражают озабоченность, Баку становится все более разнузданным в своих действиях и усиливает контроль над свободой слова, гражданским обществом и журналистской деятельностью.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Под хештегом #MERDZEVOV на центральном бульваре Еревана начинается митинг в защиту политзаключенного, известного бизнесмена и предпринимателя Самвела КарапетянаПод хештегом #MERDZEVOV на центральном бульваре Еревана начинается митинг в защиту политзаключенного, известного бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна
Плановые отключения электроэнергии 7 июля Плановые отключения электроэнергии 7 июля
Лидер без доверия, оппозиция без поддержки, мир без уступок: 7 лет власти Никола ПашинянаЛидер без доверия, оппозиция без поддержки, мир без уступок: 7 лет власти Никола Пашиняна
Армянский Кафедральный собор Ани после реставрации будет функционировать как мечетьАрмянский Кафедральный собор Ани после реставрации будет функционировать как мечеть
IDBank выпускает 3-й, 4-й и 5-й транши облигаций 2025 годаIDBank выпускает 3-й, 4-й и 5-й транши облигаций 2025 года
Международная христианская солидарность призывает Совет ООН по правам человека назначить спецдокладчика по Нагорному КарабахуМеждународная христианская солидарность призывает Совет ООН по правам человека назначить спецдокладчика по Нагорному Карабаху
Общественный мультиплекс Армении не должен использоваться для обслуживания внешнеполитических повесток - заявлениеОбщественный мультиплекс Армении не должен использоваться для обслуживания внешнеполитических повесток - заявление
Адвокат: в парламенте идет постановка очередной части Марлезонского балетаАдвокат: в парламенте идет постановка очередной части Марлезонского балета
Ален Симонян убежден, что Католикос Всех армян в скором времени освободит Патриарший престолАлен Симонян убежден, что Католикос Всех армян в скором времени освободит Патриарший престол
Апелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестомАпелляционный суд Армении оставил Самвела Карапетяна под арестом
Линдси Снелл призвала поддержать инициативу ANCA по инициированию двухпартийного письма Конгресса в защиту армян АрцахаЛиндси Снелл призвала поддержать инициативу ANCA по инициированию двухпартийного письма Конгресса в защиту армян Арцаха
Согласно записи, <таширский Самвел> должен был присоединиться позже, и об этом говорит Баграт Галстанян: Спикер НС РАСогласно записи, <таширский Самвел> должен был присоединиться позже, и об этом говорит Баграт Галстанян: Спикер НС РА
Левон Кочарян - не политическая фигура: Ален Симонян не стал комментировать его словаЛевон Кочарян - не политическая фигура: Ален Симонян не стал комментировать его слова
Тагуи Товмасян генпрокурору РА: может, вы не получили SMS, и нет политической целесообразности наказывать любимого бизнесмена Тагуи Товмасян генпрокурору РА: может, вы не получили SMS, и нет политической целесообразности наказывать любимого бизнесмена "Гражданского договора"?
Французский Арнувиль принял резолюцию, в которой осудил несправедливое выдворение МККК из АзербайджанаФранцузский Арнувиль принял резолюцию, в которой осудил несправедливое выдворение МККК из Азербайджана
Гегам Степанян: У арцахских искусствоведов с правовой точки зрения нет проблем в Армении, сложности существуют лишь в практическом полеГегам Степанян: У арцахских искусствоведов с правовой точки зрения нет проблем в Армении, сложности существуют лишь в практическом поле
Все разговоры и фрагмент записи с архиепископом Багратом Галстаняном являются манипуляцией - АРФДВсе разговоры и фрагмент записи с архиепископом Багратом Галстаняном являются манипуляцией - АРФД
Азербайджан проводит в оккупированном Степанакерте  17-й саммит ОЭСАзербайджан проводит в оккупированном Степанакерте  17-й саммит ОЭС
Ваагн Чахалян задержан в рамках дела о подготовке теракта и узурпации властиВаагн Чахалян задержан в рамках дела о подготовке теракта и узурпации власти
Адвокат: сообщение против Самвела Карапетяна лично представила генпрокурор РА, что беспрецедентно и является одним из очередных доказательств политического преследованияАдвокат: сообщение против Самвела Карапетяна лично представила генпрокурор РА, что беспрецедентно и является одним из очередных доказательств политического преследования
Династический режим Азербайджана продолжает жестко расправляется с журналистамиДинастический режим Азербайджана продолжает жестко расправляется с журналистами
Посол Швеции попрощался с главой МИД АрменииПосол Швеции попрощался с главой МИД Армении
В ряде районов Еревана 4 и 5 июля движение транспорта будет временно прекращеноВ ряде районов Еревана 4 и 5 июля движение транспорта будет временно прекращено
Экс-министр культуры Арцаха: Возвращение когда-либо в Арцах должно начаться с культурного возвращенияЭкс-министр культуры Арцаха: Возвращение когда-либо в Арцах должно начаться с культурного возвращения
Сейран Оганян: правящая в Армении верхушка организовала против меня спектакльСейран Оганян: правящая в Армении верхушка организовала против меня спектакль
В парламенте Армении обсуждается вопрос о даче согласия НС на уголовное преследование Сейрана Оганяна и Арцвика МинасянаВ парламенте Армении обсуждается вопрос о даче согласия НС на уголовное преследование Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
Ереван выразил надежду на углубление стратегического партнерства с ВашингтономЕреван выразил надежду на углубление стратегического партнерства с Вашингтоном
Пашинян высоко оценивает видение Трампа прекращения конфликтов и установления мира во всем миреПашинян высоко оценивает видение Трампа прекращения конфликтов и установления мира во всем мире
Самвел Карапетян в судебном порядке требует извинений от Арсена Торосяна и Айка Конджоряна за клеветуСамвел Карапетян в судебном порядке требует извинений от Арсена Торосяна и Айка Конджоряна за клевету
Политолог: Армении нужны механизмы, чтобы никогда не концентрировать всю власть в руках одного человекаПолитолог: Армении нужны механизмы, чтобы никогда не концентрировать всю власть в руках одного человека
Экс-премьер Армении выступил в защиту арестованного Самвела КарапетянаЭкс-премьер Армении выступил в защиту арестованного Самвела Карапетяна
Вице-премьер РА: Армения высоко ценит постоянную поддержку США усилий по установлению мира на Южном КавказеВице-премьер РА: Армения высоко ценит постоянную поддержку США усилий по установлению мира на Южном Кавказе
Глава САР: Действия армянских властей убивает бизнес и приведет к оттоку инвестиций в странуГлава САР: Действия армянских властей убивает бизнес и приведет к оттоку инвестиций в страну
Поведение нынешних властей в сфере энергетики отражает последовательную и систематическую антинациональную стратегию: Давид АнанянПоведение нынешних властей в сфере энергетики отражает последовательную и систематическую антинациональную стратегию: Давид Ананян
Оттава продолжит поддерживать Ереван в его шагах, направленных на укрепление демократии в стране: ПосолОттава продолжит поддерживать Ереван в его шагах, направленных на укрепление демократии в стране: Посол
Если уж переименовывать КПП на армяно-турецкой границе, то в честь Гранта Динка: Международный институт изучения геноцида и прав человекаЕсли уж переименовывать КПП на армяно-турецкой границе, то в честь Гранта Динка: Международный институт изучения геноцида и прав человека
НС Армении приняло заявление, составленное правящей фракцией, о недопустимости захвата госвластиНС Армении приняло заявление, составленное правящей фракцией, о недопустимости захвата госвласти
Самвел Карапетян и под арестом в тысячу раз свободнее властей Армении: сын главы ГК <Ташир>Самвел Карапетян и под арестом в тысячу раз свободнее властей Армении: сын главы ГК <Ташир>
Адвокаты Микаэла Аджапахяна подали апелляционную жалобу на решение об арестеАдвокаты Микаэла Аджапахяна подали апелляционную жалобу на решение об аресте
Армения и Вена обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере миграцииАрмения и Вена обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере миграции
Мирзоян: Армения стремится к углублению связей с Китаем без каких-либо ограниченийМирзоян: Армения стремится к углублению связей с Китаем без каких-либо ограничений
Плановые отключения электроэнергии 4 июляПлановые отключения электроэнергии 4 июля
В Ереване прошли армяно-бельгийские межмидовские консультацииВ Ереване прошли армяно-бельгийские межмидовские консультации
СК РА: Заключенные занимались мошенничеством прямо из тюрьмыСК РА: Заключенные занимались мошенничеством прямо из тюрьмы
Армения выразила желание стать членом ШОСАрмения выразила желание стать членом ШОС
Из порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха гражданство Республики Армения получили менее 10 тысИз порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха гражданство Республики Армения получили менее 10 тыс
Министр юстиции анонсировала создание саморегулирующего органа в сфере СМИМинистр юстиции анонсировала создание саморегулирующего органа в сфере СМИ
Пашинян принял посла Швеции, завершающего свою дипломатическую миссию в РАПашинян принял посла Швеции, завершающего свою дипломатическую миссию в РА
Идеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстицииИдеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстиции
Вице-премьер: программа поддержки в 30 тыс. драмов несовершеннолетним, лицам пенсионного возраста и инвалидам из Арцаха продолжится до конца 2025 годаВице-премьер: программа поддержки в 30 тыс. драмов несовершеннолетним, лицам пенсионного возраста и инвалидам из Арцаха продолжится до конца 2025 года
Армения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильемАрмения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем
В Армении изъяты из оборота более 7 кг марихуаны, контрабандно ввезенной в республикуВ Армении изъяты из оборота более 7 кг марихуаны, контрабандно ввезенной в республику
Ардшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт  Mastercard BusinessАрдшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт  Mastercard Business
Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Армении грант $9,6 млнГлобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Армении грант $9,6 млн
Армения меняет порядок выплаты установленного судебными решениями и постановлениями ЕСПЧ справедливой компенсацииАрмения меняет порядок выплаты установленного судебными решениями и постановлениями ЕСПЧ справедливой компенсации
В ближайшие три дня на всей территории Армении будет наблюдаться дождливая погода - синоптикиВ ближайшие три дня на всей территории Армении будет наблюдаться дождливая погода - синоптики
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Пашинян потребовал проведения внеочередных выборов Католикоса Всех армянПашинян потребовал проведения внеочередных выборов Католикоса Всех армян
В Турции предложили переименовать КПП на границе с Арменией В Турции предложили переименовать КПП на границе с Арменией "Талаат-паши"
Саркис Ханданян избран председателем комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросамСаркис Ханданян избран председателем комитета ПА ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам
Читать больше



Эксперты
Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искаженийДети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к ПоднебеснойРоссийский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе  к Поднебесной
Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружиИскандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Читать больше
Комментируемые
Мовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенокМовчан: В мире нет кого-то, кто бы занялся сейчас вопросом освобождения Рубена Варданяна из бакинских застенок
Глава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способныГлава СК Армении не ставит под сомнение подлинность обнародованных аудиозаписей с участием Галстаняна, просто потому что госорганы на такое не способны
Представитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance GlobalПредставитель IDBank присоединился к редакционному совету Trade Finance Global
Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикерКогда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полициюВ Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ АрменииДепутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
Католикос Всех армян <на мушке> у ПашинянаКатоликос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦПротестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав АрцахКатоликос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофиламиОчередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и БрюсселемВице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану





МИД Казахстана: События в Армении - это внутреннее дело страныМИД Казахстана: События в Армении - это внутреннее дело страны