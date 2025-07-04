Пятница, 4 Июля 2025 14:15

АрмИнфо. Семь журналистов, которые подняли вопрос о крупных коррупционных сделках в строительных работах в Нагорном Карабахе осуждены в Азербайджане на 7-9 лет лишения свободы. Об этом говорится в публикации Научно-аналитического фонда <ГЕГАРД>.

Власть обвинила журналистов на основе сфабрикованных обвинений, а свидетели по этому делу, как сообщает защищающая сторона, под давлением забрали назад или опровергли свои прежние показания. Лишенные свободы журналисты регулярно сообщают о бесчеловечных условиях в азербайджанских тюрьмах.

Европейский союз выразил обеспокоенность по поводу давления на журналистов и лишения их свободы и призвал Азербайджан <уважать права человека и фундаментальные свободы, выполнять свои международные обязательства и предпринять безотлагательные шаги для создания безопасной и благоприятной среды для всех журналистов и сотрудников СМИ>.

Это заявление ЕС, говорится в сообщении, было опубликовано после того, как 20 июня были вынесены приговоры в отношении журналистов и сотрудников действующего в Азербайджане независимого новостного сайта . Бакинский Суд по тяжким преступлениям приговорил к 9 годам лишения свободы директора Ульви Гасанли, главного редактора Севиндж Вагифгызы, журналиста-расследователя Хафиза Бабалы, а также журналиста радио <Свобода> Фарида Мехрализаде. Журналисты Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасимова приговорены к 8 годам лишения свободы, а вице-директор Махаммад Кекалов - к 7,5 годам лишения свободы.

Журналисты были арестованы еще в конце 2023 года, а журналист радио <Свобода> Фарид Мехрализаде - в мае 2024 года. Несмотря на заявление о том, что журналист радио <Свобода> не является их сотрудником и не имеет с ними никакой связи, Мехрализаде был арестован в рамках того же дела. Журналист отметил, что причиной его преследования являются его экономические расследования, проведенные им для радио <Свобода>. <Прокуратура также <назначила> меня сотрудником , якобы я там работал в офисе, и был их экономическим экспертом. Оба этих утверждения являются ложными>, - заявил журналист.

Арестованных обвинили в <контрабанде валюты>, <отмывании денег> и <подделке документов>. Они не признают выдвинутые против них обвинения и заявляют, что аресты являются политическим преследованием, которое связано с их расследованиями в области коррупции. В частности, расследование <касается восстановительных работ в Нагорном Карабахе после войны 2020 года, а также сообщений о незаконных финансовых сетях связанных с государством компаний>.

, - в своем заключительном слове во время судебного процесса заявил Мехрализаде и добавил, что приговор вынесли не судьи, а те, кто приказал их арестовать.

На давление на журналистов в Азербайджане и их недавние осуждения отреагировали и выступили с более жесткими заявлениями международные правозащитные организации.

<Дело против является примером того, как судебная система Азербайджана используется в качестве инструмента для подавления независимой журналистики в стране>, - отмечено в заявлении

авторитетной правозащитной организации Amnesty International. Организация отметила, что в Азербайджане происходят вопиющие случаи политических преследований, однако международное сообщество не выказывает единой и принципиальной позиции.

Организация <Журналисты без границ> (RSF) также осудила решение суда, отметив, что <это символ системного давления властей на независимую прессу>.

<Власти намерены уничтожить в стране остатки независимой журналистики>, - так отреагировал на давление на свободу слова и СМИ в Азербайджане <Комитет защиты журналистов> (CPJ).

<Международный институт прессы> (IPI) также осудил судебные приговоры и заявил, что единственным преступлением журналистов было разоблачение причастности правящей элиты Азербайджана к масштабным коррупционным сделкам.

Согласно заявлению <Международного союза журналистов> (IFJ), арест журналистов - месть властей за разоблачения коррупционных схем с участием околовластных кругов.

Международные организации отреагировали также на судебное дело азербайджанского активиста Бахруза Самедова, кого бакинский Суд по тяжким преступлениям приговорил к 15 годам лишения свободы. Самедова обвинили в государственной измене: якобы он сотрудничал с армянскими спецслужбами. Самедов и его защитники отвергли обвинение и заявили, что реальной причиной ареста являются миролюбивые и антивоенные статьи активиста, <что нашло свое отражение в материалах судебного дела>.

Согласно годовому докладу <Комитета защиты журналистов> (CPJ), в 2024 году Азербайджан занимал 10-е место в числе стран мира с худшими показателями по числу заключенных журналистов.

Организация <Журналисты без границ> (RSF) зафиксировала, что индекс свободы прессы в Азербайджане постоянно снижается. Согласно индексу свободы прессы RSF, в 2024 году Азербайджан занял 164-ое место из 180 стран, а в 2025 году - 167-ое.

Согласно данным за июнь Общественной организации <Свобода политзаключенным Азербайджана>, в стране находятся под арестом 29 журналистов и блогеров.

По данным <Платформы безопасности журналистов> Совета Европы, свободы лишены 36 журналистов. Этот показатель является самым высоким среди государств - членов Совета Европы с 2001 года, с момента вступления Азербайджана в эту организацию.

Несмотря на реакцию и призывы международного сообщества, азербайджанские власти продолжают игнорировать международные обязательства и фундаментальные права человека. В то время как международные структуры ограничиваются заявлениями, в которых выражают озабоченность, Баку становится все более разнузданным в своих действиях и усиливает контроль над свободой слова, гражданским обществом и журналистской деятельностью.