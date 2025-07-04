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 Пятница, 4 Июля 2025 12:49
Александр Аванесов

Сейран Оганян: правящая в Армении верхушка организовала против меня спектакль

Сейран Оганян: правящая в Армении верхушка организовала против меня спектакль

АрмИнфо.  Руководитель оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА, бывший министр обороны РА Сейран Оганян отреагировал на проходящие в эти минуты обсуждения в НС по представленному генпрокурором РА Анной Вардапетян ходатайству об уголовном преследовании в его отношении.

"Нарушая требования статьи 108 Конституционного закона РА "Регламент Национального Собрания" (порядок дачи согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата или лишение его свободы), по инициативе Никола Пашиняна  Анна Вардапетян подала НС ходатайство о даче согласия на возбуждение в отношении меня уголовного преследования. Согласно действующему законодательству, если депутат, указанный в ходатайстве, отсутствует на заседании Национального Собрания в начале обсуждения вопроса по неуважительной причине, вопрос рассматривается без его участия. Еще 1 июля я направил письмо председателю НС, в котором указал, что не могу присутствовать на внеочередной сессии НС, так как с 27 июня нахожусь на восстановительном лечении в реабилитационном центре, и мое лечение продолжается. К письму была приложена справка из медицинского учреждения", - отметил экс-министр на своей странице в Facebook.

Очевидно, продолжил Сейран Оганян, что правящая в Республике Армения верхушка, будучи в курсе моей временной нетрудоспособности, организовала против меня и моих коллег этот спектакль, преследуя две основные цели: отвлечь внимание общественности от создаваемых ими серьезных угроз государству и, по согласованию с властями Азербайджана, нейтрализовать всех тех политических, общественных, военных деятелей, благотворителей и священнослужителей, которые борются во имя Арцаха, Армении, во имя существования армянского народа и его духовных ценностей.

Отметим, что к моменту рассмотрения вопроса об уголовном преследовании в отношении Арцвика Минасяна парламентская оппозиция вернулась в зал заседаний НС.  Обсуждается, в частности, предполагаемое незаконное присвоения земельного участка площадью в 10,5 тыс. кв. м. в общине Драхтик Гегаркуникской области Армении, находившегося в ведении Национального парка "Севан". Согласно материалам следствия,  Оганян, будучи министром обороны, незаконно завладел этим участком и построил на нем особняк за счет средств госбюджета.  Арцвик Минасян же, по версии следствия, в период работы министром окружающей среды, в 2016-2018 годах не предпринял каких-либо шагов для юридической оценки действий Оганяна.  Более того, как утверждается, он способствовал сокрытию преступления, выдав разрешение на застройку лицам, связанным с Оганяном, и допустив подделку ряда документов. 

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