Пятница, 4 Июля 2025 12:39

АрмИнфо. На внеочередном заседании Национального Собрания РА 4 июля обсуждается ходатайство генеральной прокуратуры РА о даче парламентом страны согласия на уголовное преследование в отношении руководителя оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна и секретаря той же фракции Арцвика Минасяна.

Перед началом заседания депутаты НС от оппозиционных фракции "Армения" и "Честь имею" отказались от участия в заседании. Депутат НС Агван Варданян, в частности, указал на то, что обсуждения проходят без участия Национального героя Армении и Арцаха, генерал-полковника Сейрана Оганяна, прошедшего во главе вооруженных сил через три войны. "Все ясно, идет очередной незаконный процесс, в котором наша фракция, надеюсь, и фракция "Честь имею" участвовать не будет", - сказал Варданян.

Коллег поддержал и секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абрамян. После этого оппозиционеры покинули зал заседаний НС.

В ответ спикер НС Ален Симонян отметил, что не получал каких-либо уведомлений от Сейрана Оганяна, и по этой причине его отсутствие нельзя считать уважительным.

Затем ходатайство представила генеральный прокурор РА Анна Вардапетян, которая отметила, что в результате проведенных следственных мероприятий были получены фактические данные о том, что в результате незаконных действий из оборота был изъят земельный участок площадью 10 526 кв. м. в общине Драхтик, входящий в территорию ГНКО Национальный парк "Севан", являющийся государственной собственностью. В 2010-2015 годах на указанном земельном участке без права на застройку был построен особняк лицом, обязанным подать декларацию. 12 декабря 2016 года в результате тендера, проведенного межведомственной конкурсной комиссией, житель Еревана Бениамин Галечян был признан единоличным победителем. Указанный земельный участок был предоставлен ему с правом аренды и застройки сроком на 25 лет, с инвестированием в размере 250 млн драм в течение 2 лет для строительства зоны отдыха. В условиях отсутствия права на застройку Сейран Оганян поручил своему подчиненному Ашоту Григоряну, занимавшему должность начальника управления капитального строительства и расквартирования войск Министерства обороны, и другим лицам организовать и обеспечить строительство особняка для себя на данной территории. В свою очередь, Григорян в течение 2010-2015 годов организовал и обеспечил строительство самостроя стоимостью в 125 млн драм.

В итоге, имущество Сейрана Оганяна увеличилось на сумму, значительно превышающую его законные доходы. С целью выполнения поручения Сейрана Оганяна по организации ремонта и реконструкции бассейна и сауны особняка Григорян, будучи уведомленным о том, что строительная компания ООО "Ситта Групп", принадлежащая семье Григора Барсегяна, занимающего должность начальника производственно­технического отдела управления капитального строительства и расквартирования войск Министерства обороны, приняла участие в тендерах, объявленных МО, и признана победителем, предложил Барсегяну построить бассейн и сауну, на что последний согласился. ООО "Ситта Групп" за счет собственных финансовых средств осуществило строительные работы на сумму около 64, 5 млн драм. Однако, они были приостановлены в сентябре 2015 года в связи с тем, что деньги закончились. Об этом Григор Барсегян и его отец Левон Барсегян сообщили Григоряну, попросив заплатить за проделанную работу. Григорян, по поручению Оганяна, отказался от выплаты суммы, отметив, что эти деньги фактически являются "откатом" за признание компанией победителем в тендерах, ранее объявленных Министерством обороны на проведение строительных работ. Впрочем, компании было обещаны новые победы в конкурсах, которые должны были быть проведены в будущем. Левон Барсегян, понимая зависимость дальнейшей деятельности своей компании от Сейрана Оганяна и Ашота Григоряна, согласился с этим предложением.

Что касается обвинений в отношении Арцвика Минасяна, то, согласно материалам дела, ему инкриминируется то, что ранее будучи министром окружающей среды, он фактически одобрил вопрос о предоставлении права на отчуждение земельного участка, и возведение на нем строений. В частности, 28 сентября 2016 года Арцвик Минасян, получив документы, содержащие ложные сведения о земельном участке, представил их на обсуждение межведомственной конкурсной комиссии, созданной с целью предоставления земельных участков на особо охраняемых природных территорий с правом аренды и (или) строительства. Комиссия под председательством Арцвика Минасяна на заседании, состоявшемся 5 октября 2016 года, единогласно приняла решение о вынесении вопроса на обсуждение правительственной комиссии по территориальному развитию и охране окружающей среды, что и было впоследствии сделано. Тем самым, своими действиями Арцвик Минасян поспособствовал в реализации противоправных действий со стороны экс-министра обороны.