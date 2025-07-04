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АрмИнфо. МИД Армении поздравило США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, выразив надежду на углубление стратегического партнерства с Вашингтоном. Об этом говорится в публикации МИД Армении в микроблоге Твиттер (X).
"Мы сердечно поздравляем Соединенные Штаты по случаю Дня независимости. Мы надеемся на углубление стратегического партнерства Армения-США, основанного на общих ценностях и интересах, и на формирование более крепких связей в ближайшие годы. В этот особый день мы желаем нашим американским друзьям мира, процветания и радости", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.
|Под хештегом #MERDZEVOV на центральном бульваре Еревана начинается митинг в защиту политзаключенного, известного бизнесмена и предпринимателя Самвела Карапетяна
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|В ряде районов Еревана 4 и 5 июля движение транспорта будет временно прекращено
|Экс-министр культуры Арцаха: Возвращение когда-либо в Арцах должно начаться с культурного возвращения
|Сейран Оганян: правящая в Армении верхушка организовала против меня спектакль
|В парламенте Армении обсуждается вопрос о даче согласия НС на уголовное преследование Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна
|Ереван выразил надежду на углубление стратегического партнерства с Вашингтоном
|Пашинян высоко оценивает видение Трампа прекращения конфликтов и установления мира во всем мире
|Самвел Карапетян в судебном порядке требует извинений от Арсена Торосяна и Айка Конджоряна за клевету
|Политолог: Армении нужны механизмы, чтобы никогда не концентрировать всю власть в руках одного человека
|Экс-премьер Армении выступил в защиту арестованного Самвела Карапетяна
|Вице-премьер РА: Армения высоко ценит постоянную поддержку США усилий по установлению мира на Южном Кавказе
|Глава САР: Действия армянских властей убивает бизнес и приведет к оттоку инвестиций в страну
|Поведение нынешних властей в сфере энергетики отражает последовательную и систематическую антинациональную стратегию: Давид Ананян
|Оттава продолжит поддерживать Ереван в его шагах, направленных на укрепление демократии в стране: Посол
|Если уж переименовывать КПП на армяно-турецкой границе, то в честь Гранта Динка: Международный институт изучения геноцида и прав человека
|НС Армении приняло заявление, составленное правящей фракцией, о недопустимости захвата госвласти
|Самвел Карапетян и под арестом в тысячу раз свободнее властей Армении: сын главы ГК <Ташир>
|Адвокаты Микаэла Аджапахяна подали апелляционную жалобу на решение об аресте
|Армения и Вена обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере миграции
|Мирзоян: Армения стремится к углублению связей с Китаем без каких-либо ограничений
|Плановые отключения электроэнергии 4 июля
|В Ереване прошли армяно-бельгийские межмидовские консультации
|СК РА: Заключенные занимались мошенничеством прямо из тюрьмы
|Армения выразила желание стать членом ШОС
|Из порядка 150 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха гражданство Республики Армения получили менее 10 тыс
|Министр юстиции анонсировала создание саморегулирующего органа в сфере СМИ
|Пашинян принял посла Швеции, завершающего свою дипломатическую миссию в РА
|Идеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстиции
|Вице-премьер: программа поддержки в 30 тыс. драмов несовершеннолетним, лицам пенсионного возраста и инвалидам из Арцаха продолжится до конца 2025 года
|Армения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем
|В Армении изъяты из оборота более 7 кг марихуаны, контрабандно ввезенной в республику
|Ардшинбанк подвёл итоги розыгрыша для держателей карт Mastercard Business
|Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделит Армении грант $9,6 млн
|Армения меняет порядок выплаты установленного судебными решениями и постановлениями ЕСПЧ справедливой компенсации
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