Пятница, 4 Июля 2025 12:30

АрмИнфо. МИД Армении поздравило США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки, выразив надежду на углубление стратегического партнерства с Вашингтоном. Об этом говорится в публикации МИД Армении в микроблоге Твиттер (X).

"Мы сердечно поздравляем Соединенные Штаты по случаю Дня независимости. Мы надеемся на углубление стратегического партнерства Армения-США, основанного на общих ценностях и интересах, и на формирование более крепких связей в ближайшие годы. В этот особый день мы желаем нашим американским друзьям мира, процветания и радости", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.