Пятница, 4 Июля 2025 11:26

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу по случаю национального праздника - Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

В послании, как сообщает пресс-служба премьера, говорится: <Уважаемый господин президент, от имени правительства и народа Республики Армения, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки по случаю национального праздника - Дня независимости.

Армению и Соединенные Штаты Америки объединяет историческая дружба наших народов, преданность демократическим принципам и христианским ценностям, а также непоколебимая приверженность свободе, достоинству и справедливости.

Армения придает большое значение углублению стратегического партнерства с США и дальнейшему расширению сотрудничества во всех отраслях, представляющих взаимный интерес, в том числе в сферах торговли, высоких технологий, энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта и инфраструктуры. Уверен, что совместными усилиями мы выведем наши отношения на еще более высокий уровень на благо народов Армении и США.

Высоко оцениваю Ваше видение прекращения конфликтов и установления мира во всем мире. Надеюсь, что под Вашим руководством США внесут фундаментальный вклад в установление долгожданного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. Подтверждаю неизменную приверженность правительства Республики Армения повестке мира, основанного на принципах суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно признанных границ, а также разблокирования региональной инфраструктуры в соответствии с принципами проекта <Перекресток мира>.

Еще раз поздравляя Вас с Днем независимости США, желаю Вам крепкого здоровья, успехов и новых достижений, а народу Соединенных Штатов Америки - мира, процветания и продолжительного прогресса>.