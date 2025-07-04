Пятница, 4 Июля 2025 10:33

АрмИнфо. Экс-премьер Армении и бывший генеральный директор ЗАО "АрмРосгазпром" Карен Карапетян выступил в защиту арестованного президента Группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Самвел Карапетян - мой друг и родственник, поэтому я не исключаю, что то, что я скажу о нем и о том, что происходит вокруг него в Республике Армения в эти дни, будет воспринято субъективно и эмоционально, поэтому я постараюсь структурировать то, что я скажу, максимально объективно и на основе фактов", - отметил бывший премьер­министр.

Он подчеркнул, что Самвел Карапетян никогда не был частью какого-либо правительства, не занимал никакой должности ни при каком правительстве, его финансовые возможности и имущество не были сформированы в Армении. Самвел Карапетян осуществлял свою беспрецедентную и масштабную благотворительную деятельность в Армении и Арцахе, не обуславливая ее тем, кто находился у власти или своим отношением к этому правительству. В этом можно убедиться, даже бегло взглянув на список благотворительных дел, которые он совершил за эти годы, включая последние семь лет.

"Ко всем армянским благотворителям, в том числе и к Самвелу Карапетяну, Республика Армения относится и, надеюсь, будет относиться как к родному дому, очагу, от которого они просто ждут справедливого отношения в соответствии со своим поведением по отношению к родине. В Республике Армения каждый человек имеет право иметь собственное мнение по различным вопросам и высказывать его, которое может не совпадать или быть приятным мнению того или иного человека, независимо от того, кто этот человек и какую должность он занимает. Самвел Карапетян играет в армянской диаспоре уникальную роль не только благодаря своим благотворительным делам или финансовой помощи, но и потому, что он всегда старался помогать нашим соотечественникам по- своему, в том числе советуя, примиряя, поддерживая и сглаживая острые углы, когда в этом была необходимость", - подчеркнул Карен Карапетян.

Экс-премьер добавил, что Самвел Карапетян имеет право иметь собственное отношение к церкви, высказывать свою позицию и мнение по последним событиям вокруг церкви, участвовать в обсуждении, решении и преодолении этого вопроса в меру своих возможностей и по-своему. "Интерпретация же слов Самвела Карапетяна, которая была положена в основу уголовного процесса против него, по меньшей мере спорна, учитывая многочисленные способы и средства решения вопросов, которые могли бы найти место под этими словами. Я считаю, что отношение к нему несправедливое и, выражаясь простым языком, негуманное. С точки зрения той атмосферы, которая сложилась в Армении (ненависть, нетерпимость, неприятие инакомыслия и т. д.), всем есть чем заняться, в первую очередь нынешнему правительству, поскольку его возможности в этом плане самые широкие. Надеюсь, что компетентные государственные органы примут логичное и законное решение, учитывая биографию Самвела. Я думаю, что этот спорный процесс может продолжаться без применения задержания, что неприемлемо с правовой и моральной точки зрения", - подчеркнул бывший премьер-министр РА.

Напомним, что меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.

1 июля штаб Самвела Карапетяна сообщил, что 4 июля в 18:00 в ереванском парке Seasons на проспекте Маштоца (Малибу), стартует марш к месту незаконного задержания Самвела Карапетяна. "Отложим свои дела на несколько часов и объединимся, чтобы показать - наш народ не терпит несправедливость. Тот, кто оправдывает беззаконие, дискредитирует сам себя. Присоединяйтесь. Ваш голос важен", - говорится в обращении.