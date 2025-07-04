Пятница, 4 Июля 2025 10:11

АрмИнфо.Армения высоко ценит постоянную поддержку США усилий по установлению мира на Южном Кавказе. Об этом на торжественном приеме, организованном по случаю Дня независимости США, заявил вице-премьер РА Мгер Григорян.

По его словам, которые цитирует пресс- служба исполнительного органа, правительство РА неоднократно подтверждало свою приверженность мирной повестке, основанной на принципах суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ.

Вице-премьер, подчеркнув, что начало 2025 года ознаменовалось повышением уровня стратегического партнерства в двусторонних отношениях между Арменией и США, указал на подтвержденную приверженность углублению сотрудничества между двумя странами в рамках подписанной в Вашингтоне Хартии о стратегическом партнерстве.

Мгер Григорян добавил, что окружающая среда также откроет большие перспективы для иностранных инвестиций, создав стабильную, предсказуемую и прибыльную среду для бизнеса