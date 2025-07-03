Четверг, 3 Июля 2025 20:14

АрмИнфо. Международный институт изучения геноцида и прав человека (подразделение Института Зоряна) выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с недавним предложением, внесенным в турецкий парламент, переименовать пограничный переход между Турцией и Арменией в честь Талата-паши, главного архитектора Геноцида армян.

<Будучи министром внутренних дел Османской империи, Талат-паша сыграл ведущую роль в организации запланированного истребления более 1,5 миллионов армян, а также в разрушении более 2000 церквей, уничтожении целых общин и насильственном перемещении миллионов людей с их исконной родины.

Назвать место перехода и потенциального примирения в честь фигуры, столь тесно связанной с организованным массовым убийством народа, не только глубоко бесчувственно, но и является оскорблением ценностей человеческого достоинства, исторической правды и моральной ответственности. Такой акт рискует узаконить преступления прошлого, еще больше углубив раны, которые так и не зажили>, - говорится в сообщении международного института.

Напротив, они призывают турецких лидеров и широкую общественность рассмотреть альтернативу - назвать переход в честь человека, обладающего совестью - Гранта Динка.

<Грант Динк был гражданином Турции армянского происхождения, который выступал против этнического насилия. Он был тем, кто символизировал единство армян, турок, курдов и всех народов Анатолии. Имя, которое способствует памяти, примирению и вере в то, что ужасы прошлого никогда не должны повториться.

Мы призываем турецких ученых, гражданских лидеров и избранных должностных лиц помнить, что прогресс достигается не путем сокрытия истории, а путем противостояния ей с мужеством и честностью.

Германия публично признала преступления Холокоста; Канада столкнулась с правдой своих действий против коренных народов. Настало время для Турции сделать аналогичный шаг - признать геноцид армян, понтийских греков, ассирийцев и других меньшинств, в результате которого погибло и было изгнано более 4,5 миллионов человек с земель, которые они населяли на протяжении тысячелетий.

Истинная национальная сила заключается не в отрицании, а в способности честно смотреть в лицо истории. Мы по-прежнему надеемся, что это предложение будет пересмотрено в духе взаимного уважения, достоинства и общих ценностей человечества>, - отметили в международном институте изучения геноцида и прав человека (подразделение Института Зоряна).

Отметим, что с инициативой переименовать КПП на армяно-турецкой границе в честь одного из организаторов Геноцида армян Талата-паши выступила новообразованная оппозиционная кемалистская партия "Победа" (Zafer Partisi). Как сообщают турецко- азербайджанские СМИ со ссылкой на газету Cumhuriyet, партия уже представила в парламент Турции проект, предлагающий назвать КПП на армяно-турецкой границе в Карсской области в честь Талаата-паши. В турецком сегменте Twitter развернулась целая кампания по продвижению данной идеи, активно распространяется хэштег "Пограничный пункт Талаат - паша", который на данный момент входит в тройку трендовых хэштегов в Турции.

В настоящее время контрольно-пропускной пункт называется <Акая>. Он назван в честь одноименного района Карской области. Турция закрыла это КПП еще в 1993 году.