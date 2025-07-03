Четверг, 3 Июля 2025 17:30

АрмИнфо. Армения стремится к углублению связей с Китаем без каких-либо ограничений, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью газете South China Morning Post в рамках своего официального визита в Пекин.

Отвечая на вопрос о перспективах развития стратегического партнерства между Арменией и Китаем, Мирзоян отметил, что не только нет никаких препятствий и барьеров на пути углубления армяно-китайских отношений, но и Ереван открыт и готов углублять эти отношения без каких-либо ограничений.

"Мы обсуждали это с нашими китайскими коллегами. Мы подчеркнули стратегический характер наших отношений, и мы видим взаимный интерес, интерес к тому, чтобы официально поднять эти отношения на новый уровень", - отметил главный дипломат Армении.

Он заверил, что политический диалог между Ереваном и Пекином был "интенсивным и активным", добавив, что Армения стремится укреплять связи с Китаем не только в сферах торговли и инфраструктуры, но и в сферах культуры и человеческого взаимодействия.

В ответ на вопрос о возможности установления мира на Южном Кавказе Мирзоян отметил, что когда Армения и Азербайджан завершили переговоры по тексту мирного договора, Китай был в числе стран, которые приветствовали это достижение. Подчеркнув, что Армения хочет установить институциональный мир с Азербайджаном, то есть подписать мирный договор, министр добавил: "Мы видим, что Китай поддерживает нормализацию армяно-азербайджанских отношений".

На вопрос о процессе нормализации отношений с соседями, включая Турцию, глава армянской дипломатии подчеркнул, что такая нормализация будет иметь ключевое значение для проекта Армении "Перекресток мира", который был представлен в 2023 году с целью улучшения связи между Арменией и ее соседями, а также с регионами за ее пределами, включая Европу, Центральную Азию и Китай.

Мирзоян добавил, что это может открыть дверь для связи армянского проекта "Перекресток мира" с межконтинентальной инфраструктурной и инвестиционной программой Китая "Один пояс, один путь", а также инвестиционной стратегией Европейского союза стоимостью 300 миллиардов евро "Глобальные ворота".

"Представьте себе, армянский проект "Перекресток мира" не имел бы большого влияния без китайской программы "Один пояс, один путь". И наоборот, маршрут "Один пояс, один путь", вероятно, не прошел бы так гладко, если бы он обошел Армению", - сказал Мирзоян.