Четверг, 3 Июля 2025 17:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 67 на улице Кохбаци, жилые дома 38, 40, 40а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 22а на улице Абовяна, жилой дом 8 на пр. Саят-Нова, жилые дома 23, 25 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15/1, 28/20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 22, 24, 26, 26а на улице Туманяна, частные дома 2-21 на 2-ом переходе улицы Туманян, жилые дома 27/25, 29, 35/38 на улице Налбандяна, жилые дома 23, 25/14 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 частично улицы Гюликевхяна, А. Ованнисяна, Бакунца, частично 1-ый и 2-ой переулки улицы Бакунца, школа N141, ясли-детский сад N109, спортивно-культурный центр “Торг Ангех”, завод “Автоматика”, ООО “А. Акобян”, “Арман 88”, “Вачаган Гароян”, “ Арвуд”, “СС”, ЗАО “Элит Айджин”, обьединение “Экран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

административный округ Ачапняк Еревана:

10:00-16:00 частично улицы Силикян 6, 7, 10;

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 5, 7, 9, 19 на 15-ой улице Нор Ареша; частные дома на улицах 4, 15 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Ареше;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Гетапня, Азаташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично села Лусашох, Ехегнаван, Лусарат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Араксаван, Овташен; частично села Мхчян, Мргавет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։00 села Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, частично села Аргаванд, Хачпар, Гукасаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-14:30 частично село Аревшат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 частично село Елпин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Мартирос;

13:00-16:00 частично село Малишка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11:00-13:00 4-ый микрорайон города Абовян;

10։00-15։00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргмначац, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Сафарян, Саят-Нова, Закарян, Мовсеса Егвардецу, Ара Гехецика, Шираза, Нар-Доса, Шаумяна, З. Андраника, Спандаряна, улица Раффи в городе Егвард; квартал “Коюхи” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Нор Гехи; община Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично абоненты (не являющиеся жильцами) города Бюрегаван; ООО ‘Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, “Арзни Экспресс”, “Вьяк’, “Эй Эл Ти”, “Арзни Груп”, “Лусима”, “Е/Г Арохчаран”, центр пластической хирургии и СПА ‘Арзни эстетика”, зона отдыха, Ч/П “К. Погосян”, “А. Агаронян”, “Нарек-95”, собственники “М. Арутюнян”, ‘Нарек Аракелян”, “В. Манукян”, “В. Акобян”, кварталы “Коюхи”, ‘Мано’, ‘Санаторий”, “Хачмерук”, “Геташен”, ‘Сарнаран”, ‘Герезманнер”, “Гюхапетаран”;

11։00-16։00 частично села Гарни и Вохчаберд; села Ацаван и Гегадир полностью;

11։00-17։00 кварталы ‘Маяк”, “Банаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже; квартал ‘Сараландж” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично частные дома Джрвежа; частично село Джрвеж; ресторанные комплекы улицы Тевосян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 село Ваан; воинская часть полигон МО РА;

11:00-16:30 насленные пункты Мадина, Лернакерт полностью; частично населенный пункт Н. Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Неркин Чамбарак, Ттуджур; школа N4 в Неркин Чамбараке, квартал “Неркин Чамбарак”, территории, расположенные у кладбища, в кв. “Верин Чамбарак”, ООО “Паргев”, детский сад N5, телецнтр, улицы Чилингаряннер, Маштоца, улица Огостоси 23 в городе Чамбарак; МГЭС “Эрик”, села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Лорийской области:

10:00-13:00 частично трасса “Вираайоц” в городе Степанаван; частично село Одзун; села Данушаван, Ардви;

14:00-17:00 частично трасса “Вираайоц” в городе Степанаван; кварталы “Десин”, “Прометей”;

в Сюникской области:

11:00-13:00 и 13:00-15:00 частично село Тех.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.