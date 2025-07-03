Четверг, 3 Июля 2025 16:09

АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщает, что заключенные уголовно-исполнительных учреждений РА В.С. и М.Г. создали и возглавили преступную организацию с целью совершения хищений, вовлекая в нее ряд лиц путем материального склонения их к участию в совершении хищений.

В частности, В.С. разместил на сайте <List.am> продажные цены автомобилей, которые были значительно ниже рыночной стоимости, и сообщил лицам, изъявившим желание их приобрести, что указанные автомобили якобы уже заложены лицом, проживающим с ним в одном здании.

Затем В.С. сообщил покупателям различные адреса в Ереване и объяснил, что не может явиться лично из-за занятости, в то же время сообщив им, что они могут передать деньги одному из членов его семьи, после чего они смогут осмотреть автомобили.

После этого члены преступной группы приняли покупателей в квартирах, сдаваемых В.С. в посуточную аренду, взяв с них в общей сложности 9 миллионов 115 тысяч драмов и 34 тысячи 300 долларов США. Похищенные деньги были переданы двум членам преступной группы по просьбе В.С.

В отношении В.С. и М.Г. было возбуждено публичное уголовное преследование. по ч. 2 ст. 318 (создание или руководство преступным сообществом) и ч. 1 ст. 255 (мошенничество) УК РА (14 эпизодов) и (2 эпизода) соответственно в отношении 6 участников преступной группы по ч. 1 ст. 319 (участие в преступном сообществе) и ч. 1 ст. 255 (мошенничество), в отношении 1: по ч. 1 ст. 319 (участие в преступном сообществе) и ч. 1 ст. 255 (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 (склонение несовершеннолетнего к совершению преступления или вовлечение его в него).

Наложен арест на движимое и недвижимое имущество трех участников преступного сообщества в размере причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.