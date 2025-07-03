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АрмИнфо. Следственный комитет Армении сообщает, что заключенные уголовно-исполнительных учреждений РА В.С. и М.Г. создали и возглавили преступную организацию с целью совершения хищений, вовлекая в нее ряд лиц путем материального склонения их к участию в совершении хищений.
В частности, В.С. разместил на сайте <List.am> продажные цены автомобилей, которые были значительно ниже рыночной стоимости, и сообщил лицам, изъявившим желание их приобрести, что указанные автомобили якобы уже заложены лицом, проживающим с ним в одном здании.
Затем В.С. сообщил покупателям различные адреса в Ереване и объяснил, что не может явиться лично из-за занятости, в то же время сообщив им, что они могут передать деньги одному из членов его семьи, после чего они смогут осмотреть автомобили.
После этого члены преступной группы приняли покупателей в квартирах, сдаваемых В.С. в посуточную аренду, взяв с них в общей сложности 9 миллионов 115 тысяч драмов и 34 тысячи 300 долларов США. Похищенные деньги были переданы двум членам преступной группы по просьбе В.С.
В отношении В.С. и М.Г. было возбуждено публичное уголовное преследование. по ч. 2 ст. 318 (создание или руководство преступным сообществом) и ч. 1 ст. 255 (мошенничество) УК РА (14 эпизодов) и (2 эпизода) соответственно в отношении 6 участников преступной группы по ч. 1 ст. 319 (участие в преступном сообществе) и ч. 1 ст. 255 (мошенничество), в отношении 1: по ч. 1 ст. 319 (участие в преступном сообществе) и ч. 1 ст. 255 (мошенничество) и ч. 1 ст. 238 (склонение несовершеннолетнего к совершению преступления или вовлечение его в него).
Наложен арест на движимое и недвижимое имущество трех участников преступного сообщества в размере причиненного ущерба.
Уголовное дело направлено надзирающему прокурору с обвинительным заключением.
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|Идеологические основы новой Конституции определят по итогам заседания Совета по конституционным реформам - министр юстиции
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|Армения расширяет госпрограмму обеспечения вынужденных переселенцев из Арцаха жильем
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|СМИ: Алиев и Пашинян встретятся в Дубае в июле в рамках мирного процесса
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|Защитник прав человека Армении требует от компетентных государственных органов следовать международным гарантиям, связанным с религиозными свободами
|Первый президент Армении считает внешним заказом нападки Пашиняна на Церковь
|Ардшинбанк на передовой цифровой безопасности: банк — спонсор и участник мероприятия «BugBounty 2025»
|Министр обороны Армении встретился с послом Индии
|Уголовное производство в отношении третьего президента Армении направлено в Антикоррупционный суд
|Депутат: более чем возможна консолидация общества вокруг кандидатуры Давида Амбарцумяна
|Проект огосударствления "Электросетей" антиконституционный и является вмешательством в право собственности бизнесмена Самвела Карапетяна и его семьи: Адвокат
|В головном офисе ГК "Ташир" в Ереване начались обыски
|Могло ли в качестве призыва к захвату власти расцениваться выражение Самвела Карапетяна <сделаем по-своему>: поясняет адвокат
|Совет защиты бизнесмена Карапетяна отреагировал на угрозы Пашиняна в адрес сотрудников "Электросетей"
|Михаил Онуфриенко: там, где есть криминал, всегда трудятся спецслужбы и нелегальная агентура
|В Армении будет увеличена продолжительность отпусков военнослужащим срочной службы
|IDBank в Homplex Mall: открытие нового филиала
|В Армении хотят решить проблему пробок, которые часто возникают на дорогах при ДТП
|В Армении будет отменен возрастной ценз для приема в Полицию - проект закона
|Новый закон "О высшем образовании и науке" станет основой для институциональных реформ в сфере высшего образования и науки - министр
|Рассмотрение апелляционной жалобы Самвела Карапетяна передано судье, <карьерный рост> которого зависит от правящей в Армении парламентской фракции: Арам Вардеванян
|Армения и Франция обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Вице-спикер НС: мы выражаем нашу благодарность за принципиальную поддержку Канадой суверенитета, территориальной целостности и демократического развития Армении
|В Армении будет ужесточена ответственность за управление транспортными средствами лицами, не имеющими на то права
|Мы имеем уголовное дело, касающееся призыва, в условиях отсутствия такового: Адвокат назвал <политическим преследованием> дело против Самвела Карапетяна
|Премьер-министр РА пригрозил тем сотрудникам "ЭСА", которые занимаются политическими интригами
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|Политолог: главной целью Турции и Азербайджана является Армения, а ее главный инструмент - политическая программа "Зангезурский коридор"
|СК Армении раскрыл группу мошенников, сбывавших фальшивые купюры
|Главы МИД Армении и Канады сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|В Азербайджане демонстративно на 4 месяца арестованы 8 граждан России
|Главы МИД Армении и Ирана провели телефонный разговор
|Глава парламента Армении высказался за прекращение вещания российских телеканалов на территории РА
|Оппозиционер: На сессии ПА ОБСЕ правящая делегация Армении отказалась поддержать инициативу по правам армянских пленных в Азербайджане
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