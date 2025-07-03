Четверг, 3 Июля 2025 14:55

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял чрезвычайного и полномочного посла Швеции в Армении Патрика Свенссона, который завершает свою дипломатическую миссию в РА.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян отметил, что в последние годы сотрудничество между Арменией и Швецией продолжает развиваться и расширяться. Он подчеркнул личный вклад посла Свенссона в этом деле. В то же время премьер-министр подчеркнул поддержку Швеции непрерывному развитию отношений Армения-Европейский союз.

Патрик Свенссон поблагодарил правительство Республики Армения за тесное сотрудничество и выразил надежду, что в ближайшем будущем сотрудничество между двумя странами продолжит расширяться в различных направлениях.

Премьер-министр пожелал послу успехов в его дальнейшей деятельности.