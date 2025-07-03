Четверг, 3 Июля 2025 14:30

АрмИнфо. Впредь поддержка вынуждено перемещенных лиц из Нагорного Карабаха будет более целевой, заверил вице-премьер Тигран Хачатрян 3 июля на заседании правительства.

<Мы должны были перейти на пересмотренный, более целевой и адресный механизм поддержки с апреля, но мы отложили это еще на два месяца. Программа ежемесячной поддержки аренды в размере 40 тыс. драмов продолжалась в течение апреля и мая, а с июня вступило в силу наше новое положение>, - сказал он.

По его словам, поддержка продолжится с июля до конца года только для несовершеннолетних, лиц пенсионного возраста и инвалидов, в размере 30 тыс. драмов каждому. <То есть поддержку в размере 30 тыс. драмов несовершеннолетним, лицам пенсионного возраста и инвалидам мы продолжим до конца года>, - подчеркнул Тигран Хачатрян.

Напомним, что 10 апреля с.г. Кабмина принял постановление о том, что нуждающиеся семьи, насильственно перемещенные из Нагорного Карабаха, с апреля по декабрь 2025 года будут получать в Армении дополнительные социальные выплаты. Отмечалось, что содействия получат семьи, в которых месячный доход на одного члена семьи составляет менее 55 тыс. драмов. Один из членов семьи будет получать 40 тысяч драмов, начиная со второго члена семьи и для каждого следующего - по 10 тыс. драмов. Помощь не будут получать семьи, которые владеют в Армении домом или квартирой, а также семьи, в которых у кого-либо есть машина с годом выпуска после 2017-го.

Согласно решению, бенефициарами программы не будут:

1)лица, временно проживающие в учреждении социальной защиты;

2) лица, временно проживающие на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

3) лица, временно проживающие в гостиницах или домах отдыха с государственной помощью;

4) семьи, один из членов которых является единственным собственником жилого недвижимого имущества, находящегося на территории РА, или один или несколько членов семьи совместно имеют общее совместное или долевое право собственности на одно и то же имущество (один член или члены семьи совместно с 50-процентной или более долей), или один или несколько членов семьи совместно имеют зарегистрированное в порядке, установленном Законом <О государственной регистрации прав на имущество>, право покупки на одно и то же имущество (один член или члены семьи совместно с 50- процентной или более долей).

5) семьи, один из членов которых владеет автотранспортным средством, выпущенным после 2017 года (зарегистрированным и имеющим государственный номерной знак в РА), или если годовая сумма налога на имущество автотранспортного средства (в случае наличия в семье более одного объекта недвижимости - общая сумма) превышает 15 000 драмов.

Размер ежегодных финансовых ассигнований для реализации мероприятия составит 1 млрд. 838,7 млн. драмов. Ожидается, что бенецифиарами программы станут около 3000 семей (11 430 человек, из которых 8 430 - это вторые члены семьи).

Отметим, что программа в рамках которой на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, выделялось по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг, стартовала в октябре 2023 года. Она должна была охватить всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцам недвижимости в Армении полагалось 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг.

Изначально программа утверждалась в качестве временной меры, на 6-месячный период, поскольку планировалась реализация программы по обеспечению жильем. Потом было решено продолжить программу до конца 2024 года. В ноября 2024 года власти заявили, что условия программы (40+10) будут пересмотрены. В итоге было принято решение просмотреть условия программы 40+10 - с апреля 2025 года из списка бенефициаров были исключены люди трудоспособного возраста. При этом, как отмечалось, размер помощи с апреля по июнь включительно составит 40 тысяч драмов, а с июля по декабрь включительно - 30 тысяч драмов.