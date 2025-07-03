Четверг, 3 Июля 2025 13:55

АрмИнфо. Министерство труда и социальных вопросов Армении собирается внести изменения в государственную программу обеспечения вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха жильем. Решение принято 3 июля на очередном заседании правительства.

Как заявил министр труда и соцворпосов Нарек Мкртчян, представляя проект решения, в настоящее время сертификат, выдаваемый каждому лицу, предусматривает выделение от 3 до 5 миллионов драмов. Размер финсодействия зависит от выбранного бенефициаром программы населенного пункта, где он планирует приобрести/построить жилье. Теперь же власти предлагают установить лимит в 4 млн драма при выборе места жительства из 611 населенных пунктах (против текущих 452 - Варденис, Ноемберан, Капан, Каджаран и др.).

Министерство предлагает также дать одновременный старт для переселенцев 2-й и 3-й очередей программы. Заявки на участие на них принимаются с июля. <То есть, программа открывается одновременно для всех целевых групп, независимо от состава семьи Предусмотрено, что крайний срок подачи заявок на все этапы программы - 31 декабря 2027 года, вместо ранних 31 декабря 2025 года)>, - сказал он.

Помимо этого, устанавливается порядок реализации положительного сальдо, образовавшегося в результате реализации права на приобретение квартиры или помещения в строящемся доме, либо свидетельства о приобретении индивидуального жилого дома, либо свидетельства о строительстве индивидуального жилого дома. Порядок будет задействован в тех случаях, когда размер финсодействия превышает стоимость приобретаемого недвижимого имущества.

Положительное сальдо может быть направлено на получение кредита по ремонту, приобретение земельного участка, сельскохозяйственного значения и покупку мебели/бытовой техники.

Планируется также создание межведомственной комиссии для изучения случаев отказа в получении содействия в рамках данной программы.

Как отметил Мкртчяна, по данным на 1 июля, сертификаты жилищной помощи уже получили более 1 600 семей, из них 390 реализовали право на покупку или строительство жилья.

Вице-премьер Тигран Хачатрян, в свою очередь, напомнил, что для получения поддержки переселенцы должны получить гражданство Армении. Право на распоряжение имуществом они получат прожив в доме не менее 10 лет.

Напомним, что в мае 2024 года был утвержден порядок реализации государственной программы обеспечения вынужденных переселенцев жильем. В течении ближайших 10-12 лет власти Армении потратят около 700-800 млрд драмов на реализацию программы. Программа состоит из трех компонентов. Один компонент - приобретение квартиры или частного дома посредством выдачи сертификата, второй - выдача сертификата на строительство частного дома, третий - погашения ипотечного кредита.

Сертификат, выдаваемый каждому лицу, предусматривает выделение от 3 до 5 миллионов драмов, на каждого члена семьи. Площадь приобретаемой квартиры не должна быть менее 12 квадратных метров на одного члена семьи, а цена на квартиру не может превышать 55 млн. драмов.

Так, согласно действующему порядку, в случае приобретения/строительства жилья в любом из утвержденных правительством 242 населенных пунктах (Горис в Сюнике, Берд в Тавуше и т.д.) размер содействия на каждого члена семьи, в том числе несовершеннолетнего, составит 5 млн драмов, а при выборе места жительства из списка 148 населенных пунктах (Варденис, Ноемберан, Капан, Каджаран и др.) финансирование составит 4 млн драмов. Для Еревана и близлежащих районов (за исключением первой и второй зон), размер содействия составит 3 млн драмов. Если же у человека есть действующий ипотечный кредит, то правительство предоставит поддержку в размере 2 млн. драмов на каждого члена семьи. Здесь также не рассматривается ипотека в первой и второй ценовых зонах Еревана. При выборе второго компонента (выдача сертификата на строительство частного дома), семья может направить 3 млн драмов из предоставленного финсодействия на приобретение земельного участка. При этом площадь приобретаемой земли не должна быть менее 400 кв.м.

Проект, как ранее сообщалось, будет реализован в три этапа. На первом этапе будут включены семьи с 3 и более несовершеннолетними детьми, в случае строительства дома - семьи с 2 несовершеннолетними детьми. На втором этапе будут включены семьи с двумя несовершеннолетними, а в случае строительства дома - семьи с одним несовершеннолетним. Старт программы не позднее 1 января 2026 года. На третьем этапе будут включены семьи любого состава. Старт программы не позднее 1 января 2027 года. Обязательным условием для участия в программе является наличие гражданства РА.

Финансирование проекта будут осуществлять банки-партнеры, сумму поддержки и проценты по ней будет выплачивать Правительство. Средства, в установленных размерах, будут предоставлены бенефициарам безвозмездно.