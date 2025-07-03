Четверг, 3 Июля 2025 12:34

АрмИнфо. 16 июня Ардшинбанк завершил розыгрыш призов, организованный для держателей карт Mastercard Business. Онлайн-розыгрыш призов был организован и проводился на официальном YouTube-канале банка (https://www.youtube.com/live/N73Ho9ApFIs). Счастливчики, выбранные случайным образом, выиграли 3 Apple MacBook Air 13 M4, а главным призом стала 5-дневная поездка в Объединенные Арабские Эмираты на двоих.

Обращаясь к предыстории розыгрыша, отметим, что в первом полугодии 2025 года с 3 января по 31 мая в рамках акции, организованной Ардшинбанком, клиентам банка — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) бесплатно предоставлялись карты Mastercard Business с бесплатным обслуживанием в течение 5 лет. Эти карты позволяют оплачивать организационные расходы и совершать корпоративные покупки. (реквизиты карты: https://ardshinbank.am/Information/mastercard-business-promotion?lang=hy)․

Все держатели карт, совершившие не менее 5 безналичных транзакций в период объявленной акции на общую сумму не менее 300 000 драмов, имели возможность принять участие в розыгрыше, который состоялся несколько дней назад.

Как сообщает пресс-служба Ардшинбанка, примечательно, что одной из компаний-победителей является футбольное агентство, которое занимается подбором и развитием талантливых детей. Общаясь с основателем агентства, выяснилось, что в скором времени ребята отправятся за границу на профессиональную стажировку, а выигранный Apple MacBook Air станет важным подспорьем для эффективной организации и постоянного развития работы агентства.

Также следует отметить, что в результате продолжающейся цифровизации Ардшинбанка, в настоящее время банк также предлагает своим клиентам-юридическим лицам мобильное приложение Ardshinbank Mobilebusiness, которое можно скачать по следующей ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=am.lsoft.mobilebanking.ashb.legal&hl=en&gl=US .

Подробности об условиях использования услуг Ардшинбанка для малого и среднего бизнеса по следующей ссылке: sme.ardshinbank.am.

Ардшинбанк — ведущий банк Армении. Предоставляет широкий спектр универсальных банковских услуг, предлагая решения в сферах розничного, малого и среднего бизнеса, корпоративного, инвестиционного, а также частного банкинга и управления активами. Ардшинбанк обслуживает более 410 000 клиентов, которых обслуживают более 2 200 сотрудников. Банк располагает мощной многоканальной платформой для предоставления обширной линейки финансовых услуг посредством 71 филиала по всей Армении, а также комплексными системами мобильного и онлайн-банкинга.

Банк имеет самую широкую филиальную сеть в стране, а также представительство в Париже. Ардшинбанк — единственная компания в Армении, имеющая рейтинги трех ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & Poor's (BB- (стабильный)), Moody's (Ba3 (стабильный)) и Fitch (BB- (стабильный)), что соответствует рейтингу, равному рейтингу Республики Армения и является наилучшим показателем для оценки рейтинга частной организации.